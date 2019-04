Ook na de verplaatsing naar KAA Gent blijft KRC Genk op titelkoers. Wacht Peter Croonen al na twee jaar voorzitterschap een stevig feestje?

Flashback naar januari 2018. Voor de aftrap van de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar, KRC Genk-Standard, komt Peter Croonen in de perstribune elke scribent persoonlijk gelukkig nieuwjaar wensen en een glas champagne aanbieden. Hij is op dat ogenblik net geen acht maanden voorzitter van de Limburgse club. Na het klinken van de glazen is de vraag van al wie Genk niet op de voet volgt: wie was die man? C'est qui, ça?

...