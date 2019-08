Onder Philippe Clement lijkt flankaanvaller Emmanuel Dennis een nieuwe dimensie toe te voegen aan zijn ontwikkeling. 'In mijn manier van spelen moeten de flankspelers de moeilijkste keuzes maken,' zegt de T1 van Club Brugge.

Onder de leiding van Philippe Clement begon Emmanuel Dennis alvast goed aan zijn derde seizoen bij Club Brugge. 'Ik heb op dit moment het gevoel dat er een klik is en dat hij ambitieus is om als voetballer nog beter ter worden', aldus de nieuwe hoofdcoach. 'Dat zijn dingen waar we graag mee aan de slag gaan. Dit is een nieuw verhaal en elke menselijke relatie is anders, dus hou ik mij niet bezig met wat mensen over het verleden vertellen. Zo deed ik het ook in Genk, anders was het zogezegd niet mogelijk geweest om samen te werken met Alejandro Pozuelo en met Roeslan Malinovski.'

'Ik kan niet anders zeggen dan dat de samenwerking met Dennis tot nu toe heel positief is', gaat Clement verder. 'Hij wil dingen oppikken en doet zijn best om zijn opdrachten zo goed mogelijk in te vullen, hij is met de ploeg bezig en niet alleen maar met zelf acties maken. In de laatste fase moet hij nog leren de juiste keuzes te maken, maar dat komt wel. In mijn manier van spelen moeten de flankspelers de moeilijkste keuzes maken. Dat ondervonden ook jongens als Aleksandar Boljevic en Leandro Trossard in het begin.'

'Het is niet meer: ik krijg de bal en ik maak een actie. Het vraagt meer denkwerk, meer lopen in functie van anderen en de pass op het juiste moment geven, want timing kan het verschil maken. Hij miste de eerste drie weken door een blessure van vorig seizoen, maar als speler ken ik hem natuurlijk wel al. Ik scoutte hem mee, twee en een half jaar geleden, als opvolger van José Izquierdo en wat heel hard overtuigd dat hij daarvoor de juiste man was, al denk ik dat hij op alle aanvallende posities kan spelen.'

'Maar het is niet omdat ik toen een wedstrijd of acht van hem op Whyscout zag, dat ik hem ook al als persoon ken. Wat is zijn lerend vermogen, wat is zijn collectieve instelling? Want het is wel belangrijk dat hij wil en kan doen wat wij vragen. Ik ben in elk geval heel tevreden over hoe hij op dit moment zijn werk aan het doen is.'

Lees de volledige analyse van Emmanuel Dennis in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 7 augustus.