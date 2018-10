Clement: 'Dat Sander Berge nog bij ons zit, vind ik een huzarenstuk'

Genk heeft sinds het door Philippe Clement getraind wordt, heel wat te bieden. Alejandro Pozuelo, Sander Berge, Leandro Trossard, Roeslan Malinovski. In een lang interview met de Genktrainer passeerden ze de revue. Een bloemlezing...

Clement: 'Ja, Pozuelo heeft veel liefde nodig, maar niet alleen hij. Het is ook niet zo dat ze hier de hele tijd geprezen worden, je moet hen ook pushen. Maar je moet ze eerst kort bij jou hebben voor je ze naar hun limiet kan duwen.

'Ik heb tegenover Pozuelo vergelijkingen gemaakt met andere spelers met wie ik in België mee gewerkt heb, en die hier individuele prijzen hebben gewonnen. En ik push hen elke dag om beter te worden. Pozzo is helemaal niet moeilijk. Ik zag alleen een speler die niet het maximale uit zijn mogelijkheden haalde.'

Malinovski

Malinovski blijkt een iets moeilijker karakter te hebben. 'Maar hij is wel een goeie jongen, die ook moeilijk is voor zichzelf, omdat hij heel zelfkritisch is', legt Clement uit. 'Tegen Roeslan moet je af en toe zeggen: "Waar maak jij je druk over?" Als hij een bal naast shotte, was hij daar vroeger soms tien minuten niet goed van. Dan moet je hem duidelijk maken: dat zijn tien minuten dat wij met tien man spelen. Hoe kunnen we dan wedstrijden winnen?

'En dan hebben we het nog niet over tegenstanders die hem telkens onderuit trappen om bewust een reactie uit te lokken. Daar praten we open over, maar we laten daar ook beelden van zien. Toen ik hem er op Cercle bij de rust uit haalde om hem te beschermen tegen een nakende uitsluiting, zei hij, nog voor ik het hem uitlegde: "Coach, I know."

'Die band bouw je met spelers op omdat ze weten dat ik oprecht met hen bezig ben met maar één doel: hen beter maken.

'Vandaag is dat makkelijker met Malin of Pozzo die elke week spelen dan met Dries Wouters die eigenlijk meer speelkansen verdient. Die jongens moeten nu bewijzen dat, als volgend jaar Sander Berge en of Malinovski of Pozuelo vertrekken, zij klaar zijn om dat over te nemen, en dat we dan niet iemand nieuw moeten kopen op die positie.'

Berge

Over Sander Berge zegt de coach het volgende: 'Dat Berge nog bij ons zit, vind ik een huzarenstuk. Als we niet zo goed aan het seizoen waren begonnen, was hij er waarschijnlijk niet meer geweest. We hebben heel veel op hem moeten inpraten om hem hier te houden. Berge was het moeilijkste verhaal van allemaal. Sander had zijn hoofd gezet op een vertrek, zijn makelaar ook. We hebben hem overtuigd dat hij beter nog een jaar bleef. Omdat hij, als hij een heel jaar speelt op een andere manier de kleedkamer binnenkomt bij zijn nieuwe ploeg.

'Hij had na zo'n blessure wel bij een mooie club kunnen belanden, maar dan om er met de beloften te spelen of op de bank te zitten. Terwijl hij nu net ervaringen nodig heeft om tactisch, fysiek en technisch beter te worden. Wij laten hem nu dingen doen die hij tevoren niet deed, om van hem een meer polyvalente speler te maken, die meer in de zestien meter komt, al moeten zijn statistieken nog beter. Ik ben overtuigd dat, als je elke dag op training dingen doet, die ook in matchen komen.'