Club Brugge en coach Philippe Clement zetten hun succesvolle samenwerking verder. Het nog lopende contract van Clement werd omgezet naar een contract van onbepaalde duur. Dat heeft de landskampioen zaterdag gemeld.

De 47-jarige Clement, ex-speler en voormalig assistent bij blauw-zwart, volgde in de zomer van 2019 Ivan Leko op bij Club, nadat hij met KRC Genk de titel veroverd had. Dat kunstje deed hij de twee seizoenen nadien in het Jan Breydelstadion over. 'Na eerdere titels in 2020 en 2021 gaan Club en coach Clement volgend seizoen opnieuw op zoek naar nationaal en internationaal succes', schrijft Club in een mededeling.

'Ik ben verheugd dat ik ook volgend jaar hoofdcoach van Club zal zijn', reageert Clement. 'In 18 jaar Club heb ik al heel veel mooie dingen mogen meemaken maar ik zie ook nog heel wat mooie uitdagingen voor de toekomst. Uitdagingen die mij enorm motiveren. Ik kijk al uit naar de start van de nieuwe voetbalcompetitie, hopelijk met publiek.'

'We zijn blij dat Philippe ook volgend seizoen hoofdtrainer van Club is', reageert manager Vincent Mannaert. 'Uit onze gesprekken is gebleken dat we nog steeds dezelfde ambities delen en die graag samen willen realiseren.'

'Philippe is een topcoach die het huis kent en kan werken in de multidisciplinaire omgeving die Club Brugge vandaag is', vervolgt Mannaert. 'Door het contract om te zetten in een van onbepaalde duur geven we beide partijen de kans om evaluatiemomenten in te bouwen zonder ons vast te pinnen op een vooraf vastgelegd aantal seizoenen.'

