In onze eindejaarspoll riep u, lezer, Timmy Simons uit tot de middenvelder met de meeste impact op de Jupiler Pro League tussen 2000 en 2020. Philippe Clement brengt de kwaliteiten van zijn vroegere ploegmaat in herinnering.

'Wat Timmy zo goed maakte, was dat hij heel goed kon inschatten wat hij wel en niet kon', zegt Clement. 'Hij kon in functie van anderen spelen en had daar geen probleem mee. Dat is niet evident. Uiteraard is hij altijd een heel grote prof geweest. Van de natuur kreeg hij een heel goed lichaam mee en dat verzorgde hij ook nog eens heel goed. Daardoor was hij zelden geblesseerd. Maar hij kon ook pijn verbijten. Hij was iemand die elke dag het beste van zichzelf kon geven zonder dat er baaldagen tussenzaten. Dat is heel uitzonderlijk.'

Simons blonk vooral uit op fysiek én mentaal vlak, aldus Clement. 'Voor veel mensen is talent techniek en souplesse, maar talent is ook focussen en daar is Timmy heel sterk in. Van druk houden, beter presteren onder druk en elke dag hard werken, is ook talent. Op al die vlakken is Timmy een primus geweest.'

'Hij is nooit een speler geweest van wie je van buitenaf 'wow' zei wanneer je hem bezig zag. Maar hij zorgde voor evenwicht in de ploeg, met zijn eigen spel en met het coachen van anderen. Dat is superbelangrijk."

'Omdat hij zichzelf én de tegenstander goed kon inschatten, leed hij heel weinig balverlies. Elke coach wil zo iemand in zijn ploeg.', gaat Clement verder. 'Uiteindelijk haalden we hem ondanks zijn 37 jaar nog terug omdat we de jaren daarvoor ondervonden hoe moeilijk het was om zo'n type te vinden. Zowel op als naast het veld speelde hij een belangrijke rol in de titel van 2016, de eerste in elf jaar voor Club toen.'

Lees de hele reportage over Timmy Simons in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 22 januari.

'Wat Timmy zo goed maakte, was dat hij heel goed kon inschatten wat hij wel en niet kon', zegt Clement. 'Hij kon in functie van anderen spelen en had daar geen probleem mee. Dat is niet evident. Uiteraard is hij altijd een heel grote prof geweest. Van de natuur kreeg hij een heel goed lichaam mee en dat verzorgde hij ook nog eens heel goed. Daardoor was hij zelden geblesseerd. Maar hij kon ook pijn verbijten. Hij was iemand die elke dag het beste van zichzelf kon geven zonder dat er baaldagen tussenzaten. Dat is heel uitzonderlijk.'Simons blonk vooral uit op fysiek én mentaal vlak, aldus Clement. 'Voor veel mensen is talent techniek en souplesse, maar talent is ook focussen en daar is Timmy heel sterk in. Van druk houden, beter presteren onder druk en elke dag hard werken, is ook talent. Op al die vlakken is Timmy een primus geweest.' 'Hij is nooit een speler geweest van wie je van buitenaf 'wow' zei wanneer je hem bezig zag. Maar hij zorgde voor evenwicht in de ploeg, met zijn eigen spel en met het coachen van anderen. Dat is superbelangrijk." 'Omdat hij zichzelf én de tegenstander goed kon inschatten, leed hij heel weinig balverlies. Elke coach wil zo iemand in zijn ploeg.', gaat Clement verder. 'Uiteindelijk haalden we hem ondanks zijn 37 jaar nog terug omdat we de jaren daarvoor ondervonden hoe moeilijk het was om zo'n type te vinden. Zowel op als naast het veld speelde hij een belangrijke rol in de titel van 2016, de eerste in elf jaar voor Club toen.'Lees de hele reportage over Timmy Simons in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 22 januari.