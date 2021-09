Daags voor de Champions League-ontmoeting met PSG houdt de Brugse trainer Philippe Clement het hoofd koel. Ondanks de reeks sterspelers die woensdagavond op Jan Breydel wordt verwacht, spreekt Clement van 'een van de makkelijkere wedstrijden van het seizoen'. 'We hebben alleen maar zaken te winnen in deze match', zo vertelde de trainer dinsdagmiddag op de persconferentie. Club Brugge heeft intussen zijn laatste training achter de rug.

De spanning voor de topper tegen PSG stijgt. Maar Of Clement zijn spelers heeft moeten geruststellen in de aanloop naar de wedstrijd tegen PSG? 'We hebben het er natuurlijk over gehad. Je kan niet in hun hoofden kijken maar het is voor een aantal jongens de eerste keer dat ze tegen spelers van dat niveau spelen.' Toch wil Clement presteren. 'We willen zo veel mogelijk uit deze wedstrijd halen. Het is op een hoger niveau dan pakweg tegen Real Madrid. Daarom is het ook interessanter voor de ploeg.'

Het is daarbij niet de bedoeling om enkel op verdediging in te zetten. 'We gaan niet met elf spelers 90 minuten lang in onze zestien hangen. We gaan ervoor om ook doelpunten te maken en daar hebben we aan gewerkt. Ik wil een ploeg die collectief aanvalt en collectief verdedigt. Al zullen we op verdedigend vlak natuurlijk een stap hoger moeten zetten.'

