Mata praat met Club Brugge over een nieuw contract, maar het kan ook nog tot een transfer komen. Wat het ook wordt, zijn zin voor humor zal hij er niet bij verliezen. Een interview.

Juan Mata versus Clinton Mata. Het duel van Club Brugge tegen Manchester United dit voorjaar was er ook een tussen de beide naamgenoten. Na de match spraken ze mekaar en maakten een ploegmaat van Juan wijs dat ze broers waren - de moeder van Clinton had haar zoon alleen lang verborgen gehouden. Het tekent de Brugse verdediger: altijd in voor een grap. Hardnekkig op het terrein, ontspannen ernaast. En populair bij de fans, al moet hij die nu wel missen.

Raak je gewend aan voetballen zonder publiek?

Clinton Mata: 'Het is moeilijker. Nu zie je wie de echte mannen zijn. Je door het publiek laten opjutten is makkelijk. Nu moet je het tonen op momenten dat het tegenzit. Het volk kan je energie geven, maar de afwezigheid ervan geeft je niet de toestemming om slecht te spelen.'

Niet topschutter Hans Vanaken, niet Simon Mignolet, maar jij was voor de fans de man van het vorige seizoen.

Mata: 'Daar ben ik dankbaar voor. Ik geef me altijd helemaal en dat appreciëren ze. De dag na een match zou je me moeten zien. Rugpijn, ik word oud man! (lacht) Maar het kan altijd erger. Weet je wat ik wilde worden, was het niet gelukt als voetballer? Metser. Huizen bouwen. Dat zou pas iets voor de rug zijn geweest...'

Blijf je dit seizoen bij Club Brugge of denk je dat je nog andere oorden zult opzoeken?

Mata: 'Er zijn wat clubs geïnteresseerd, dat steek ik niet weg. Ik ben 27, ambitieus en geïnteresseerd. Tegelijk ben ik hier heel graag, bij Club, en praten we over een verlenging van mijn contract. Daarna zien we wel: komen alle partijen eruit en ligt er een mooi project, dan kunnen we wat mij betreft rond de tafel zitten. Corona heeft een en ander complexer gemaakt en de deadline voor een transfer ligt op 5 oktober, ook dat is heel laat - ik denk dat wij hier dan haast halverwege het kampioenschap zitten. We zien wel.'

