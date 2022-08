Na hun nederlagen op de tweede speeldag hopen Club Brugge, RSC Anderlecht en Standard aankomend weekend de rug te rechten. Ook het duel tussen Antwerp en OH Leuven wordt er eentje om naar uit te kijken. Beide clubs zijn namelijk de enigen die een foutloos rapport van 6 op 6 kunnen voorleggen.

Landskampioen Club Brugge speelt vrijdagavond (20u45) gastheer voor Zulte Waregem. Blauw-zwart liep een pijnlijke 2-1 nederlaag op in en tegen AS Eupen afgelopen weekeinde. Zulte Waregem incasseerde dan weer een nipte verliesmatch op de Bosuil tegen Antwerp (1-0). Essevee toonde al mooie dingen en zakt zonder veel druk af naar Jan Breydel.

Zaterdag geven Genk en Eupen elkaar partij in de Cegeka Arena vanaf 16 uur. Om 18u15 ontvangt Charleroi aansluitend KV Oostende. Sint-Truiden ambieert tegelijkertijd om de drie punten mee te graaien bij KV Kortrijk. Vicekampioen Union Sint-Gillis zakt nadien nog af naar KV Mechelen, dat na twee speeldagen nog geen punten telt.

Zondagmiddag (13u30) tracht het Standard van Ronny Deila een driepunter bij te schrijven in eigen huis tegen Cercle Brugge. Promovendus Westerlo trekt op zijn beurt omstreeks 16 uur naar de Ghelamco Arena om er AA Gent in de ogen te kijken. De Buffalo's geraakten op de vorige speeldag met de zware blessure van Tarik Tissoudali wel een sleutelpion kwijt. Anderlecht heeft daarna op papier een makkelijke opdracht met een thuismatch tegen Seraing, dat na twee speeldagen nog niet raak getroffen heeft.

Om 21 uur kent de derde speeldag zijn apotheose met een confrontatie tussen de leiders. Leuven kan mogelijk profiteren van de Europese campagne van Antwerp.

