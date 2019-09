Niet veel voetballers uit de Belgische Jupiler Pro League kunnen zeggen dat ze al een superclásico als River Plate-Boca Juniors in Argentinië speelde. Éder Balanta (Club Brugge) wél. Maar voor zijn Argentijnse debuut was hij toch wat gestresseerd.

'Hij is handig aan de bal en een vechter, met kwaliteiten die mij doen denken aan Daniël Passarella."

Woorden van Ramón Díaz die de Argentijnse voetbalpers moest uitleggen waarom hij voor een derby tegen Racing koos voor de toen amper 19-jarige totaal onbekende Colombiaan Éder Álvarez Balanta, in het centrum van de verdediging. Die had niet eens een profcontract, omdat River Plate zijn contingent buitenlanders al had opgebruikt. Maar Balanta kwam uit de eigen jeugd en ontsnapte zo toch aan wat regels. River zat die dag in de defensieve problemen en dus gaf Díaz hem noodgedwongen een kans. Nood breekt wet..

Balanta was in de aanloop naar het duel in Avellaneda zo zenuwachtig als iets. Tijdens de voorbereiding van de wedstrijd liep hij rond als een gestreste kip. Niemand mocht zijn kamer delen, want hij was bang dat zijn zenuwen anderen zouden aansteken. Maar uiteindelijk verliep alles goed. River won met 0-2 en een mooie carrière was gelanceerd.

Wat niemand toen wist, en de wat schuchtere Colombiaan pas later deelde, was dat zijn zenuwen ook kwamen door een persoonlijke tragedie op het thuisfront. Uitgerekend in de aanloop naar het debuut stierf de vrouw van zijn oom, de broer van zijn vader. Voor de familie, die voor de begrafenis verzamelde in een dorpje in de buurt van Calí, was het een vreemde week: de ene dag de tragiek van de dood en daarna de vreugde van de geboorte van een nieuwe voetbalster, gedeeld voor het televisiescherm.

En wat niemand ook wist: zijn transfer naar River Plate had hij voor een stuk te danken aan Diego Maradona..

