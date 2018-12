'Club bewees de voorbije week dat het een voorname titelkandidaat blijft'

In Dublin werd dit weekend geloot voor de EK-kwalificatiepoules. België neemt het op tegen Rusland, Schotland, Kazachstan, Cyprus en San Marino. Niet iets waar onze Rode Duivels wakker van zullen liggen?

JACQUES SYS: 'Het zal weer bezigheidstherapie worden. Al hebben ze wel iets recht te zetten na die 5-2 in Zwitserland. Zoals een gouden regel in de sport luidt: je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd. Rusland toonde op het WK dat het een ploeg is met potentieel, maar de rest zijn voetbaldwergen en de twee beste van elke groep gaan door. Kwalificatie voor het EK zou dus niets anders dan een formaliteit mogen worden voor onze Rode Duivels.

...