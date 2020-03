Club Brugge tussen 1920 en 2020, tussen de eerste titel en de jacht op de zestiende: vanaf morgen/donderdag ligt er een speciaal nummer over blauw-zwart in de winkel.

Club Brugge werd in 1920 voor de eerste keer kampioen. Blauw-zwart begon niet bepaald met hoge verwachtingen aan die campagne en overwoog zelfs even om forfait te geven. Maar de door de illustere Hector Goetinck gedirigeerde ploeg verbaasde zichzelf. Er zouden in de loop van de jaren nog veertien titels volgen.

De vijftien kampioenschappen vormen het uitgangspunt voor dit speciaal nummer over Club Brugge. Die titels worden in verschillende periodes opgedeeld. Met cijfers en analyses, maar telkens ook met een lang interview over ieder tijdperk. Zo ontstaan er verhalen vol nostalgie en weemoed, met anekdotes en vergeelde herinneringen, ieder gekaderd in hun specifiek tijdsbeeld. Van de tijd dat de koeien van het veld moesten gejaagd worden om te kunnen trainen, tot de periode dat de legendarische Ernst Happel de Brugse burgemeester Michel Van Maele uit de kleedkamer stuurde. Van de tijd dat de spelers op maandagavond een stapje in de wereld zetten, overgoten met veel drank, tot de periode dat de club zich helemaal professionaliseerde en meer dan ooit een cultuur van het winnen installeerde.

Een authentieke liefde voor Club Brugge loopt als een rode draad doorheen deze schitterend geïllustreerde extra uitgave. Met aandacht voor dit seizoen waarin op een nieuwe titel wordt gejaagd. Club Brugge 100 jaar kampioen is een naslagwerk, een magazine met 108 pagina's kijk- en leesplezier.

