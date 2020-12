Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het sportweekend. Deze keer: Club Brugge, de wisselvalligheid van de competitie en de BeNeLiga.

Club Brugge pakte op Antwerp uit met een sterke prestatie. Is de trein vertrokken?

Club Brugge pakte op Antwerp uit met een sterke prestatie. Is de trein vertrokken?'Dat moet worden afgewacht. Deze competitie zit vol grilligheden. Een paar weken geleden had je nog het gevoel van Philippe Clement de trein niet op de rails zou krijgen. Terwijl Club de ploeg blijft met veruit de meeste kwaliteit. Dat is op Antwerp gebleken. Noa Lang voegt echt iets toe aan dit elftal, het was noodzakelijk dat de spelerskern verfrist werd. Maar die prestatie moet dus donderdag op KV Mechelen worden bevestigd.''Je kan geen lijn trekken in deze competitie. Als je kijkt hoe Antwerp nu is teruggevallen nadat het een goeie week geleden met alle complimenten werd overladen, dat Waasland-Beveren twaalf op twaalf pakt, dat Anderlecht de indruk geeft stil te staan en dan plots weer goed speelt, dat RE Mouscron een fraai parcours aflegt, dat KV Oostende na een reeks mindere wedstrijden nu plots zes op zes pakt en KV Mechelen nu zestiende staat.'En dat Cercle Brugge aan een vrije val bezig is: 0-1-verlies tegen KV Oostende, 3 punten op 21.'Cercle leek nochtans sterker dan de voorbije jaren. Voor het eerst had je de indruk dat Monaco daar spelers stalde die echt voor een meerwaarde zorgden. En Paul Clement werd geloofd voor zijn rustige aanpak.''Maar nu merk je dat sterkhouders als Marcelin en Kanouté zijn teruggezakt, net zoals Hotic die in het begin van het seizoen echt imponeerde. Er is, en dat is het meest verontrustende, weinig beleving. Cercle wil jeugd laten doorstromen en ergens weer aanknopen met zijn vroegere identiteit. Maar op hetzelfde moment is er na de overnamen door Monaco, in 2017, sprake van een verdienmodel. Dan is het vaak dansen op een slappe koord.''Maar Paul Clement kan zich in dat project vinden, anders dan kennelijk zijn voorganger Bernd Storck. Die trok zich vorig seizoen van dat model niets aan. Maar hij wilde niet doorgaan.'In de basketcompetitie wordt volgend seizoen de BeNeLiga ingevoerd. In het voetbal wordt daar al jaren over gesproken. Nu zelfs meer dan ooit.'Er is door accountant Deloitte zelfs een 255 pagina's dik rapport gemaakt hoe België en Nederland hun topcompetities het best kunnen samenvoegen. Maar er wordt al zo lang over gepraat dat ik heel sceptisch ben, er is wat dat betreft ook weinig solidariteit onder de clubs. Hoe ga je zo'n competitie aanpakken, volgend welke verdeelsleutel? Natuurlijk is Club Brugge-Ajax leuker dan de zoveelste Club Brugge-KV Kortrijk, maar dat alleen mag geen basis zijn om ermee te beginnen. De grote clubs zullen meer topwedstrijden en meer financiële mogelijkheden krijgen, maar wat doe je met de verenigingen daaronder, tot welke financiële balans kom je dan?''Los daarvan draait het niet alleen om geld, maar ook om cultuur. Er zijn echt nog veel obstakels en ik vrees dat die niet zo snel zullen opgeruimd worden. Als puntje bij paaltje komt, denkt iedere club uiteindelijk alleen aan zichzelf.'