Club Brugge heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de elfde speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op bezoek bij Moeskroen, dat zijn eerste thuisnederlaag liet noteren. Hans Vanaken scoorde na veertig minuten het enige doelpunt op een uitverkocht Le Canonnier.

Bij Club koos coach Philippe Clement voor een 3-5-2 met Sobol en Diatta op de flanken en Siebe Schrijvers in steun van diepe spits Dennis - mogelijk met het Champions League-duel van dinsdag tegen Paris Saint-Germain in het achterhoofd. Aanvoerder Ruud Vormer zit dan een eerste van drie schorsingsdagen uit en daardoor zit Clement met een probleem centraal op het middenveld. Hans Vanaken een rijtje achteruit schuiven en Schrijvers op de tien achter de spits is dan een mogelijkheid.

Het geschuif leverde een magere eerste helft van de bezoekers op. Moeskroen was doorlopend de betere ploeg, zonder evenwel grote kansen af te dwingen. Die kwamen er met de rust in zicht dan toch voor blauw-zwart. Percy Tau was al aan het opwarmen toen Krépin Diatta een schot in hoekschop zag belanden. Enkele minuten leverde Diatta de perfecte voorzet af voor Vanaken, die met een volley de 0-1 op het scorebord zette.

Na de pauze miste Dennis de kans op de 0-2 en werd een treffer van Schrijvers afgekeurd voor buitenspel. Het was meteen het laatste wapenfeit voor de voormalige belofteninternational, die naar de kant werd gehaald voor Tau. De Zuid-Afrikaan flitste wel enkele keren, maar kon ook de score niet meer opdrijven, net als Vormer in de slotfase.

Moeskroen had in een boeiend slot nog een reuzekans op de gelijkmaker, maar Osabutey kopte recht op Simon Mignolet. Ook de 0-2 van Diatta werd nog afgekeurd, na eerder handspel van Vormer. Het bleef zo 0-1: net als de Rode Duivels in de EK-kwalificatiecampagne moet Club dit seizoen in de Jupiler Pro League niet zijn beste voetbal bovenhalen om drie punten te pakken.

Door de achtste competitiezege van het seizoen blijven de West-Vlamingen ook dit weekend ongeslagen met 26 punten uit tien wedstrijden aan de leiding, zes punten meer dan Standard dat zaterdag de topper speelt tegen Racing Genk. Moeskroen is voorlopig achtste met zestien punten.