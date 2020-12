Het gaat kampioen Club Brugge commercieel en financieel voor de wind. Blauw-zwart verpulverde in het seizoen 2019-2020 records met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Het omzetrecord van een Belgische voetbalclub heeft zo twee weken standgehouden. Club Brugge wipt met een omzet van 137 miljoen euro voor het afgelopen seizoen over Racing Genk (127 miljoen). Dat blijkt uit de jaarrekening van Club, bericht De Tijd.

'Club ziet zijn bedrijfsopbrengsten tegenover het seizoen 2018-2019 met bijna de helft stijgen. Daartegenover hield Club zijn stijgende kosten onder controle - van 82 tot 102 miljoen euro (+28 procent)', klinkt het. 'Gevolg: de club ziet haar bedrijfswinst verdrievoudigen tot 35 miljoen euro. De bedrijfswinst plus afschrijvingen verdubbelt tot 55 miljoen. De nettowinst na belastingen - 11 miljoen - komt uit op 24,5 miljoen euro.'

Omdat Club zijn nettowinst niet uitkeert aan de aandeelhouders maar in het bedrijf houdt, verdubbelt het eigen vermogen tot 44 miljoen euro. De West-Vlamingen halen hun inkomsten vooral uit deelname aan de Champions League (35 miljoen) en de verkoop van Wesley, Danjuma, Nakamba, Denswil en Amrabat (52,4 miljoen). Uit wedstrijddagen, merchandising, sponsoring en Belgisch en Europees tv-geld haalt Club bijna 72 miljoen op.

'De gestegen kosten (tot 102 miljoen) zijn in grote mate te verklaren door een stijging van lonen en premies. Die klimmen van 34,5 tot 46,3 miljoen', vervolgt De Tijd. De kosten van diensten en diverse goederen, zoals makelaarscommissies, stijgen van 23,4 tot 32,2 miljoen. 'Er is ten slotte ook een forse stijging van de schuld (van 42 tot 61,3 miljoen) die in hoofdzaak op korte termijn is. Dat is vooral een gevolg van verplichtingen door inkomende transfers (onder meer Mignolet, Kossounou, Okereke en Krmencik). De bankschuld blijft stabiel op 15 miljoen euro.'

