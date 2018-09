Club Brugge bouwt: achter de schermen van het Belfius Basecamp

'Ik had een andere naam in gedachten, maar dit is beter', lachte graaf Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist, toen hij hoorde dat het oefencomplex van Club Brugge als Belfius Basecamp door het leven zou gaan. Wélke andere naam, dat wilde hij niet vertellen, maar hij wees meteen naar een plek aan de horizon, waar het Algemeen Ziekenhuis Zeno - gebaseerd op een surrealistisch werk van René Magritte - boven de poldergrond zweeft. 'Het zou er nooit komen, maar het stáát er.'

