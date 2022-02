Na hun overwinning tegen Charleroi staan er drie spelers van blauw-zwart in ons type-elftal van de 27e speeldag.

Lees een korte analyse onder de Instagrampost.

Simon Mignolet (Club Brugge): de aanvallers van Charleroi vonden op hun weg naar het doel een Rode Duivel die zijn statuut van beste doelman van de competitie opnieuw bevestigt na een mindere heenronde.

Jelle Bataille (Antwerp): de Great Old zet zijn opmars verder met een rechtsachter die zijn flank domineert.

Carlos Cuesta (KRC Genk): de Colombiaanse verdediger leidde de Genkse defensie tegen Standard met sereniteit.

Brandon Mechele (Club Brugge): de Bruggeling is terug op zijn beste niveau centraal in de verdediging en had een antwoord op de meeste aanvallen van Charleroi.

Thibault De Smet (Beerschot): door zijn beslissende pass op Felipe Avenatti kon Beerschot terug in de wedstrijd tegen KV Kortrijk komen en uiteindelijk de drie punten pakken.

Dimitri Lavalée (STVV): de ex-Rouche heerste over het middenveld tegen Union.

Mats Rits (Club Brugge): auteur van twee goals tegen Charleroi. Hij blonk als vanouds uit met zijn infiltraties en hield aan de overkant mee de deur dicht.

Rob Schoofs (KV Mechelen): met een magistrale trap in de winkelhaak bekroonde hij een schitterende wedstrijd tegen KV Oostende.

Majeed Ashimeru (Anderlecht): lag aan de basis van de tweede goal van Anderlecht en heeft met zijn loopvermogen een onontbeerlijke offensieve impact.

Mathieu Maertens (OH Leuven): een van de mannen in vorm bij OHL sloeg tegen Cercle Brugge weer toe met een goal en een assist.

Laurent Depoitre (KAA Gent): met een prachtige goal besliste hij de wedstrijd tegen KAS Eupen.

