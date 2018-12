Club Brugge-coach Ivan Leko: 'Resultaat is belangrijkste tegen Atletico Madrid'

Club Brugge staat met 5 punten op de derde plaats in Champions League-groep A. Atlético (12 punten) staat op kop in de poule, voor Borussia Dortmund (10 punten). AS Monaco is laatste met 1 punt. Begin oktober ging blauw-zwart met 3-1 onderuit in het Estadio Metropolitano.

'We hebben vijf goede wedstrijden in de Champions League gespeeld, ons doelsaldo is positief. We moeten niet nog twee weken spreken over Waasland-Beveren of Zulte Waregem. We geloven in beterschap in de komende matchen', zei coach Ivan Leko. 'We moeten geloven in onze eigen sterkte, maar Atlético is absoluut favoriet. Zij willen de finale spelen in eigen stadion.

'We hebben één kans op tien. Als je positief denkt, kan je hopen op iets. Als je een dramatisch scenario verwacht, is het beter niet te spelen. We zullen proberen positief te voetballen, maar het resultaat is het belangrijkste.'

Als Club Brugge wint van Atlético, dan behoort het nagenoeg zeker tot de beste vier derdes in de Champions League en is het reekshoofd voor de zestiende finales van de Europa League. Daarmee zouden de Bruggelingen een Europa League-groepswinnaar of een van de overige drie beste Champions League-afvallers vermijden.

Atlético strijdt nog met Borussia Dortmund voor de groepswinst. Los Colchoneros zijn groepswinnaar als ze tegen Club Brugge winnen of als de Borussen geen driepunter realiseren bij AS Monaco. 'Het wordt net als in Madrid een lastige wedstrijd tegen Club Brugge', verklaarde Atlético-coach Diego Simeone. 'Het team heeft onnodig puntenverlies geleden in deze poule, er zat meer in voor hen. Het is erg belangrijk om goed te beginnen. Dan kan je zien wie er speelt om te winnen. We mogen niet gefrustreerd raken als het even niet lukt. We zijn in ieder geval niet naar hier gekomen om te counteren.'