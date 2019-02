Club Brugge: de lessen van Salzburg

'T his is like Christmas for me.' Een ontspannen Ivan Leko, grappend op de persconferentie daags voor het duel met Salzburg. Hij ziet er al de hele reis ontspannen uit, de Kroatische coach van Club, gesterkt door de twee recente thuiszeges, tegen Salzburg in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League, en vervolgens tegen KRC Genk. Met de glimlach wacht hij in de luchthaven van Oostende tot het vliegtuig klaar is voor vertrek. Keuvelend onderhoudt hij zich in een hoekje met Brandon Mechele en de voorzitter. De rust is even terug, het zelfvertrouwen groot. Zo gaat dat bij emotionele mensen en jonge trainers. Na de winst tegen de Oostenrijkers - hun eerste nederlaag van het seizoen - had Leko op de persconferentie het duel tegen Genk nog geschetst als 'wie wint, mag zich 'de beste ploeg van het moment' noemen.' Zondagavond was in de euforie rond de zege dat laatste stukje plots weg. Menselijk, gezien de hoogspanning die vooraf heerste rond dit duel.

