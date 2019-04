Kampioen worden en dan door de grote poort afscheid nemen van Club, het kan nog altijd voor Ivan Leko. Maar zoals Club het in de eerste drie wedstrijden deed, gaat het niet meer. Te weinig verrassing, te zware benen, Club moet zijn energie bij elkaar schrapen.

De fans geloven er nog in. De tweede helft tegen Anderlecht was een paar minuten ver, toen ze plots en masse begonnen te schreeuwen. 'Wij worden kampioen.' Een paar minuten lang. Het stond een beetje haaks op wat ze op het veld te zien kregen. Constant balbezit voor Club Brugge, dat wel, maar weinig tot geen kansen tegen een stug verdedigend Anderlecht, dat naar West-Vlaanderen was gekomen met maar één bedoeling: de rem zetten op Club en de organisatie verzorgen. Karim Belhocine had zijn opstelling daarom gespiegeld aan die van de thuisploeg, met vooral oog voor de verdediging. Rechtsachter Alexis Saelemaekers was linkermiddenvelder, flankaanvaller YannickBolasie de diepe spits, al had die zelf in interviews al diverse keren aangegeven dat hij dat niet graag deed. Wat werd bewezen. Uiteindelijk kreeg Club wel wat het verdiende, na een slecht weggewerkte hoekschop, een van de dertien van de match. Het was Wesley die de ban brak.

