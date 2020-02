Club Brugge behoudt uitzicht op een eerste dubbel sinds 1996. De autoritaire competitieleider plaatste zich woensdagavond ten koste van Zulte Waregem voor de finale van de Croky Cup. Daarin wacht volgende maand Antwerp of Kortrijk.

Twee weken geleden was de heenwedstrijd in Jan Breydel op 1-1 geëindigd nadat Berahino een zeldzame blunder van Mignolet in ontvangst had genomen en zo de openingstreffer van Rits had uitgewist. De opdracht van Club aan de Gaverbeek was dus duidelijk: scoren. Clement rekende daarvoor op de Tsjechische nieuwkomer Krmencik, die zijn eerste basisplaats kreeg. Bij Zulte zoals verwacht geen Jelle Vossen, zondag nog twee keer aan het kanon tegen Waasland-Beveren maar niet speelgerechtigd tegen zijn ex-ploeg.

In een sfeervol Regenboogstadion namen beide teams geen tijd voor een studieronde. Bruno kreeg al meteen in de eerste minuut een uitgelezen mogelijkheid en zette daarmee de toon voor een aangename eerste helft met wisselende kansen. Larin kreeg de beste kans voor Essevee maar hét grootste gevaar kwam in de slotminuut van Vormer. Walsh redde zijn kopbal van de lijn.

Meteen na de pauze had opnieuw Larin de openingsgoal aan de voet maar hij raakte de paal. Aan de overzijde trof Club wel raak. Mechele werkte een kopbal van Krmencik met de borst over de lijn: 0-1 na 53 minuten.

Dury verving een bleke Berahino voor Oberlin en die kreeg in de 68e minuut dé kans op de gelijkmaker. De Zwitser mocht alleen op Mignolet af maar besloot onoordeelkundig op de Brugse goalie. Enkele minuten later mocht de thuisaanhang toch juichen. Oberlin werkte knap af na een mooie run van Sissako.

Met nog een kwartier op de klok leken verlengingen in de maak maar dat was buiten de Brugse invallers gerekend. Schrijvers won een kopduel en lanceerde zo De Ketelaere, die op zijn 18e met zijn eerste voor Club blauw-zwart de kwalificatie bezorgde.

Club Brugge neemt het in de finale in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op 22 maart op tegen KV Kortrijk of Antwerp. De heenwedstrijd in de Bosuil eindigde op 1-1.

Voor Club Brugge wordt het de negentiende bekerfinale (een record), de eerste sinds 2016. Blauw-zwart kan de trofee voor de twaalfde keer winnen. De laatste zege dateert van 2015.

Twee weken geleden was de heenwedstrijd in Jan Breydel op 1-1 geëindigd nadat Berahino een zeldzame blunder van Mignolet in ontvangst had genomen en zo de openingstreffer van Rits had uitgewist. De opdracht van Club aan de Gaverbeek was dus duidelijk: scoren. Clement rekende daarvoor op de Tsjechische nieuwkomer Krmencik, die zijn eerste basisplaats kreeg. Bij Zulte zoals verwacht geen Jelle Vossen, zondag nog twee keer aan het kanon tegen Waasland-Beveren maar niet speelgerechtigd tegen zijn ex-ploeg. In een sfeervol Regenboogstadion namen beide teams geen tijd voor een studieronde. Bruno kreeg al meteen in de eerste minuut een uitgelezen mogelijkheid en zette daarmee de toon voor een aangename eerste helft met wisselende kansen. Larin kreeg de beste kans voor Essevee maar hét grootste gevaar kwam in de slotminuut van Vormer. Walsh redde zijn kopbal van de lijn. Meteen na de pauze had opnieuw Larin de openingsgoal aan de voet maar hij raakte de paal. Aan de overzijde trof Club wel raak. Mechele werkte een kopbal van Krmencik met de borst over de lijn: 0-1 na 53 minuten. Dury verving een bleke Berahino voor Oberlin en die kreeg in de 68e minuut dé kans op de gelijkmaker. De Zwitser mocht alleen op Mignolet af maar besloot onoordeelkundig op de Brugse goalie. Enkele minuten later mocht de thuisaanhang toch juichen. Oberlin werkte knap af na een mooie run van Sissako. Met nog een kwartier op de klok leken verlengingen in de maak maar dat was buiten de Brugse invallers gerekend. Schrijvers won een kopduel en lanceerde zo De Ketelaere, die op zijn 18e met zijn eerste voor Club blauw-zwart de kwalificatie bezorgde. Club Brugge neemt het in de finale in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op 22 maart op tegen KV Kortrijk of Antwerp. De heenwedstrijd in de Bosuil eindigde op 1-1. Voor Club Brugge wordt het de negentiende bekerfinale (een record), de eerste sinds 2016. Blauw-zwart kan de trofee voor de twaalfde keer winnen. De laatste zege dateert van 2015.