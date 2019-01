Club Brugge en de kater van de Gouden Schoen

Zou het toeval zijn dat Club Brugge zondag tegen Charleroi voor het eerst dit seizoen verloor in het Jan Breydelstadion (0-1)? Dat blauw-zwart zelfs niet tot scoren kwam, terwijl het in de tien voorgaande thuismachten liefst dertig goals gemaakt had, een gemiddelde van drie goals per wedstrijd?

Er werd gewezen naar het zompige veld, scheidsrechter Boucaut, het defensieve voetbal van Charleroi, de factor pech, maar ook naar het povere aanvalsspel. 'Zeker voor de rust was het veel te slordig, te traag, met veel technische fouten', aldus Ivan Leko.

Of zou de uitreiking van de Gouden Schoen vorige woensdag, de festiviteiten en alle bijhorende aandacht achteraf, een rol gespeeld hebben? Volgens laureaat Hans Vanaken, die woensdagnacht amper vier uur had geslapen, alleszins niet. 'Sinds vrijdag lag de volledige focus op de match tegen Charleroi.'

Feit is wel dat hij en veel van zijn ploegmaats niet de beste wedstrijd van het seizoen speelden.

Opmerkelijk: dat was ook vorig seizoen zo, na het gala van de Gouden Schoen, gewonnen door Ruud Vormer. Vier dagen later strandde Club Brugge op een 1-1 gelijkspel op Waasland-Beveren, waar een vermoeide Vormer zelfs op de bank begon en in de 62e minuut inviel.

En ook het seizoen ervoor was de kater na de festiviteiten voor Gouden Schoenlaureaat José Izquierdo groot: 1-0 verloren op Lokeren, te wijten aan onder meer een flauwe partij van het Colombiaanse goudhaantje van Club.

AA Gent (met Gouden Schoenwinnaar Sven Kums) en Anderlecht (met Gouden Schoenwinnaar Dennis Praet) verteerden beter alle huldigingen, want zij wonnen in 2016 en 2015 wel hun match: respectievelijk met 2-0 tegen Anderlecht en met 3-0 tegen Lierse.