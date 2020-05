Hoofdredacteur Jacques Sys ziet dat Club Brugge meer dan de verdiende kampioen is.

Een titel zonder feest. In deze coronatijden is alles anders, maar dat Club Brugge na nodeloos veel gebekvecht tot kampioen werd uitgeroepen, kan niemand onverdiend noemen. Met snel en beweeglijk voetbal raasde blauw-zwart bij momenten als een tornado doorheen deze competitie, het duurde niet lang voor de ideeën van Philippe Clement werden opgepikt, ook al bleven de basisprincipes in wezen altijd dezelfde.

Club Brugge ving in het begin van het seizoen meer dan 60 miljoen euro uit transfers, maar gaf beduidend minder uit. Toch werd het sterker. Club vulde met de komst van Simon Mignolet het laatste stukje van de puzzel in. De doelman bracht achteraan rust en had met schitterende reddingen een ruim aandeel in de titel. Soms werd er gewezen naar een gebrek aan offensieve stootkracht - Club scoorde in de competitie minder dan AA Gent - maar het gevaar kwam uit alle linies. Blauw-zwart kreeg in de Champions League wel een les in bescheidenheid en botste op zijn grenzen, maar juist dat soort wedstrijden zijn leerprocessen die de club kunnen helpen om verder te groeien.

Club Brugge dreigt langzamerhand te groot te worden voor de Belgische competitie en vanaf het moment dat het nieuwe stadion er staat, gaat het die kloof verder uitdiepen. Het heeft even geduurd voor er onder Bart Verhaeghe rust kwam in de vereniging, maar die lijkt zich nu over te zetten op de hele club. Toen het tot een incident kwam met de zelfingenomen spits Mbaye Diagne werd dat snel opgelost. Philippe Clement groeide als trainer en bleek ook nu, net zoals bij KRC Genk, een uitstekende peoplemanager die kon putten uit een brede kern en elke week keuzes moest maken. Hij hield, de uitschuiver van Diagne buiten beschouwing gelaten, de gelederen gesloten. Van ontevreden spelers hoorde je niets.

Er staat bij Club Brugge een stevige structuur waarop verder kan gebouwd worden. Dat zal ook nu gebeuren. Leemtes in het elftal zullen worden opgevuld, het geld van de Champions League geeft daarbij financiële slagkracht. Zo kan Club Brugge nu na een overdonderende campagne aan een nieuw tijdperk beginnen die het in de toekomst ook moet toelaten Europees een rij naar voren wil schuiven.

