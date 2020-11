Club Brugge heeft de voetbalavond in de Jupiler Pro League zaterdag afgesloten met een 1-0 zege tegen KV Kortrijk. Een doelpunt van Noa Lang op het uur volstond voor blauw-zwart. Club komt door de zege alleen op kop met 26 punten, na dertien wedstrijden.

Eerste achtervolger Charleroi telt 23 punten, maar telt ook twee duels minder. De Carolo's ontvangen zondag nog AA Gent. Club Brugge trekt dinsdag op de vierde speeldag van de groepsfase van de Champions League naar Borussia Dortmund, dat zaterdag met 2-5 won bij Hertha Berlijn.

Club begon goed aan het duel in het Jan Breydelstadion. Tijdens de eerste tien minuten legde blauw-zwart een hoog tempo op de mat. Vormer en Lang waren gevaarlijk, maar Kortrijk ontsnapte aan een tegendoelpunt. De Kortrijkzanen herstelden zich echter al snel van de moeilijke openingsfase. Sainsbury testte na twintig minuten Mignolet. Bij de landskampioen was het spel intussen een pak slordiger geworden. De Kortrijkse afweergordel hield makkelijk stand.

Na de pauze bleef het wedstrijdbeeld in eerste instantie onveranderd. Een ongeïnspireerd Club kwam niet verder dan een schotje van Rits op de debuterende Kortrijk-goalie Ilic. Op het uur viel de openingstreffer dan toch uit de lucht. Lang scoorde met een heerlijke omhaal de 1-0. Na het doelpunt ging de voet opnieuw van het gaspedaal bij Club. De nul houden primeerde op het maken van een tweede doelpunt. Voor Kortrijk mikte Van der Bruggen nog op Mignolet. Het bleef 1-0.

Eerste achtervolger Charleroi telt 23 punten, maar telt ook twee duels minder. De Carolo's ontvangen zondag nog AA Gent. Club Brugge trekt dinsdag op de vierde speeldag van de groepsfase van de Champions League naar Borussia Dortmund, dat zaterdag met 2-5 won bij Hertha Berlijn.Club begon goed aan het duel in het Jan Breydelstadion. Tijdens de eerste tien minuten legde blauw-zwart een hoog tempo op de mat. Vormer en Lang waren gevaarlijk, maar Kortrijk ontsnapte aan een tegendoelpunt. De Kortrijkzanen herstelden zich echter al snel van de moeilijke openingsfase. Sainsbury testte na twintig minuten Mignolet. Bij de landskampioen was het spel intussen een pak slordiger geworden. De Kortrijkse afweergordel hield makkelijk stand. Na de pauze bleef het wedstrijdbeeld in eerste instantie onveranderd. Een ongeïnspireerd Club kwam niet verder dan een schotje van Rits op de debuterende Kortrijk-goalie Ilic. Op het uur viel de openingstreffer dan toch uit de lucht. Lang scoorde met een heerlijke omhaal de 1-0. Na het doelpunt ging de voet opnieuw van het gaspedaal bij Club. De nul houden primeerde op het maken van een tweede doelpunt. Voor Kortrijk mikte Van der Bruggen nog op Mignolet. Het bleef 1-0.