Club Brugge speelt vanavond (om 18u45) gastheer voor Manchester City op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League. Blauw-zwart prijkt na twee speeldagen met een onverhoopte 4 op 6 op de tweede plaats in poule A en wil graag opnieuw zijn voet naast een absoluut topteam in Europa zetten.

Na een 1-1 gelijkspel in Jan Breydel tegen de sterren van PSG volgde een knappe 1-2 overwinning op het veld van RB Leipzig. Met Manchester City wacht opnieuw een absolute topper. De Engelse kampioen staat na een zege tegen Leipzig (6-3) en verlies in Parijs (2-0) voorlopig pas derde en heeft dus weinig ruimte om nog steken te laten vallen. Afgelopen weekend tankten beide teams alvast vertrouwen met een vlotte 2-0 zege in de eigen competitie, Brugge tegen Kortrijk en City tegen Burnley (met een scorende Kevin De Bruyne).

'We zijn realistisch', keek Club-coach Philippe Clement maandag vooruit op zijn persbabbel. 'City is voor mij samen met Bayern München op dit moment de beste ploeg van de wereld. Het is een grote uitdaging maar het is mooi te zien dat mensen beginnen te geloven dat Club op dit niveau iets kan betekenen na de eerste twee matchen.'

Bij Manchester City toonde Kevin De Bruyne veel respect voor blauw-zwart. 'Ik ken verschillende spelers van Brugge van bij de nationale ploeg', aldus de Rode Duivel. 'We zullen deze match niet licht opvatten. Brugge heeft de laatste jaren bewezen dat ze een goeie ploeg hebben, onder meer in een poule met PSG en Real. In de Champions League is er altijd kwaliteit. Je geraakt er niet zomaar in.'

Club Brugge start vanavond op volle sterkte. Het is afwachten of kapitein Ruud Vormer na zijn twee goals van vrijdag tegen Kortrijk opnieuw basisspeler is. Bij Manchester City ontbreken aanvaller Ferran Torres (breuk in het middenvoetsbeentje) en verdediger John Stones (persoonlijke redenen).

Na een 1-1 gelijkspel in Jan Breydel tegen de sterren van PSG volgde een knappe 1-2 overwinning op het veld van RB Leipzig. Met Manchester City wacht opnieuw een absolute topper. De Engelse kampioen staat na een zege tegen Leipzig (6-3) en verlies in Parijs (2-0) voorlopig pas derde en heeft dus weinig ruimte om nog steken te laten vallen. Afgelopen weekend tankten beide teams alvast vertrouwen met een vlotte 2-0 zege in de eigen competitie, Brugge tegen Kortrijk en City tegen Burnley (met een scorende Kevin De Bruyne). 'We zijn realistisch', keek Club-coach Philippe Clement maandag vooruit op zijn persbabbel. 'City is voor mij samen met Bayern München op dit moment de beste ploeg van de wereld. Het is een grote uitdaging maar het is mooi te zien dat mensen beginnen te geloven dat Club op dit niveau iets kan betekenen na de eerste twee matchen.' Bij Manchester City toonde Kevin De Bruyne veel respect voor blauw-zwart. 'Ik ken verschillende spelers van Brugge van bij de nationale ploeg', aldus de Rode Duivel. 'We zullen deze match niet licht opvatten. Brugge heeft de laatste jaren bewezen dat ze een goeie ploeg hebben, onder meer in een poule met PSG en Real. In de Champions League is er altijd kwaliteit. Je geraakt er niet zomaar in.' Club Brugge start vanavond op volle sterkte. Het is afwachten of kapitein Ruud Vormer na zijn twee goals van vrijdag tegen Kortrijk opnieuw basisspeler is. Bij Manchester City ontbreken aanvaller Ferran Torres (breuk in het middenvoetsbeentje) en verdediger John Stones (persoonlijke redenen).