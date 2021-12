Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooij, Robin van Persie, Memphis Depay... Oranje-iconen die in hun gloriedagen tot de beste aanvallers ter wereld werden of worden gerekend. Maar als het puur om de goals gaat in buitenlandse competities (op het hoogste niveau), geeft de spits van Club Brugge ze één voor één het nakijken.

Door Bjorn Goorden (Voetbal International)

Bas Dost is inmiddels de dertig ruim gepasseerd en heeft het grootste gedeelte van zijn carrière achter de rug. Een carrière waarin er voortdurend aan hem werd getwijfeld, aan zijn voetballende kwaliteiten. In het Nederlands elftal raakte de 1 meter 96 lange spits zelfs zo gefrustreerd van zijn bijrol en de kritiek dat-ie in april 2018 een punt achter zijn interlandloopbaan zette. En dit seizoen bij Club Brugge kwam hij ook weer eens op het tweede plan terecht.Een foutje van de trainer, bewees Dost inmiddels. In de laatste vijf competitieduels verscheen hij vier keer aan de aftrap; het leverde zes goals op. Het structureel passeren van de Drent - hij begon/bleef tien Pro League-wedstrijden achter elkaar op de bank - slaat ook nergens op. Als je puur naar zijn doelpunten kijkt, toch een vrij belangrijke voorwaarde om wedstrijden te winnen. In buitenlandse competities scoort Dost één keer per 119,54 minuten. Een ongelooflijk gemiddelde, zo blijkt.In dit onderzoek in aanloop naar Club Brugge-Zulte Waregem vergelijken we hem met andere (enigszins) gerenommeerde doelpuntenmakers uit Nederland. Te beginnen met een negental dat nog actief is.Minuten per goal in buitenlandse competities van nog actieve NederlandersUiteraard is de Belgische competitie lastig te vergelijken met de Premier League of La Liga. Memphis Depay had doorgaans met moeilijkere tegenstanders te maken dan Bas Dost, dat is een gegeven. Maar het verschil tussen de twee is dermate groot dat de prestatie van de Brugge-spits volop respect verdient. Ook doordat de rest vaak op een straatlengte volgt. Alleen Joshua Zirkzee, die met zijn twintig jaar nog maar aan het begin van zijn carrière staat en veel minder minuten maakte (16.736 om 1.342), komt in de buurt van de doelpuntenmachine uit Coevorden.Hoe lastig het is om te scoren in een buitenlandse competitie, daar is bijvoorbeeld Donyell Malen dit seizoen wel achter gekomen. Zie zijn moyenne in de Bundesliga namens zijn nieuwe club Borussia Dortmund. Het contrast met zijn cijfers in de laatste twee Eredivisie-seizoenen met PSV is immens: nu één goal per 429,50 minuten, toen één per 121,47 minuten... En Malen is niet de enige Nederlandse aanvaller die worstelt na een overstap naar een buitenlandse competitie. Denk ook aan Myron Boadu (één treffer in zestien Ligue 1-wedstrijden) en Brian Brobbey (nul goals in 111 Bundesliga-minuten). En Kaj Sierhuis (geen enkel doelpunt in 27 Ligue 1-duels), Michel Vlap (na een sterke start bij Anderlecht ver teruggevallen) en Guus Til (28 optredens in de Russische Premjer-Liga en Duitse Bundesliga, twee goals) zijn natuurlijk niet voor niets teruggekeerd op eigen bodem. Til scoort daar weer als een razende: één treffer per 142,11 minuten.Die wetenschap maakt de prestatie van Bas Dost over de grens alleen maar indrukwekkender. Zoals uitspraken van een voormalige ploeggenoot als Bruno Fernandes dat ook doen. 'Hij is een van de beste spitsen waar ik ooit mee heb gespeeld', klonk zijn vrij begenadigde aangever bij Sporting Portugal vol bewondering. 'Afwerken... Ja, dat is makkelijker voor hem met zulke grote voeten. Hij scoorde heel veel toen ik met hem speelde. Tijdens een seizoen stond hij net onder Messi bij de Gouden Schoen-verkiezing. Dat is knap.'De moyennes die Lionel Messi gedurende zijn loopbaan in het buitenland haalt (90,16 minuten per doelpunt), en ook Cristiano Ronaldo (101,73 minuten) en Robert Lewandowski (100,03 minuten), is eveneens voor Dost te hoog gegrepen. Maar nationaal kan niemand aan de scoringslust van de Drent in buitenlandse competities tippen. Ook onderstaand elftal iconische Nederlandse aanvallers, van wie we over de cijfers beschikken, niet. In de gevallen van Johan Cruijff en Dennis Bergkamp, toch niet de minsten, zelfs bij lange na niet.Minuten per goal in buitenlandse competities van elftal iconische NederlandersHet eeuwige voorbehoudMaar zoals in haast elk artikel over Bas Dost het geval is, volgt uiteindelijk altijd die maar. De vaakst scorende aanvaller in buitenlandse competities wil niet automatisch zeggen ook de allerbeste. Zoals eerder aangehaald is de Belgische Pro League geen Europese topcompetitie. Niet dat zijn vizier totaal niet meer op scherp stond, maar Dost scoorde tijdens zijn periodes bij VfL Wolfsburg (2012-16) en Eintracht Frankfurt (2019-20) in de Bundesliga minder vaak (één keer per dan 163,35 minuten) dan in Portugal bij Sporting (2016-19) en in België bij Club Brugge (2021-heden): respectievelijk één keer per 90,97 en 110,01 minuten.Moyennes van Bas Dost in buitenlandse competitiesEen ander teken aan de wand dat Dost ondanks zijn vele goals niet tot de allerhoogste categorie wordt gerekend, naast het feit dat hij nooit helemaal het vertrouwen kreeg in het Nederlands elftal, is zijn bijrol in topduels. Hoewel de lange spits het scoren in de competitie weer heeft opgepakt bij Club Brugge, kreeg hij van zijn trainer Philippe Clement onlangs maar één minuut tegen titelrivaal RC Genk. En op bezoek bij Paris Saint-Germain bleef hij de gehele wedstrijd op de bank. In totaal waren hem in de Champions League deze jaargang slechts 68 minuten gegund... Zijn laatste treffer in Europees verband dateert van 29 november 2018, toen hij zo bijdroeg aan de 1-6 overwinning van Sporting Portugal bij FK Qarabag.Europese wedstrijden (ook namens Nederlandse clubs) dus. Als je puur daarnaar kijkt, zijn de verhoudingen compleet omgekeerd. Vergelijk je zijn moyenne in de Champions en Europa League met die van het eerder genoemde elftal iconische Nederlandse aanvallers, dan maakt hij een vrije val van de leidende naar laatste positie op de ranglijst. Komt hij ook niet in de buurt van de cijfers van Cruijff, Van Persie, Bergkamp en Robben die nooit of lang niet altijd speelden als centrumspits.Minuten per goal in Europa van elftal iconische NederlandersSamengevat schrijft hij ondanks het eeuwige voorbehoud geschiedenis met zijn productie in buitenlandse competities. Blijft hij een fenomeen. Als hij in de zomer van 2012 niet over de grens was getrokken en gewoon in de Eredivisie was blijven scoren, was de kans groot geweest dat Dost zich inmiddels had opgewerkt tot de bovenste regionen van de ranglijst van alltime Eredivisie-topscorers.Een rekensommetje om aan te geven hoe ver hij waarschijnlijk was gekomen - en hoe goed hij dus is - is de optelsom van zijn aantal goals namens Heracles Almelo en SC Heerenveen in de Eredivisie en zijn productie in Duitsland, Portugal en België. Ofwel: 62 + 48 + 76 + 27 = 213. In dat geval was hij grootheden als Sjaak Swart en Kees Kist al voorbijgestoken en hijgde hij nu de nummer drie van de ranglijst, Johan Cruijff (215 goals), hevig in de nek. Alleen de afstand tot Ruud Geels (265) en Willy van der Kuijlen (311), twee andere doelpuntenmachines die nooit echt tot wasdom kwamen in Oranje, is nog aanzienlijk.