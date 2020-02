Club Brugge heeft zondag de topper van de 24e speeldag in de Jupiler Pro League gewonnen. Blauw-zwart kneep Antwerp in de slotfase dood dankzij een goal van Gouden Schoen Hans Vanaken en won zo met het kleinste verschil (1-0). Antwerp protesteerde na de goal fel, omdat - ook op videobeelden - het niet duidelijk te zien was of zijn liftertje wel degelijk de lijn had overschreden.

n een potige openingsfase was Club al meteen de dominante partij. De Bruggelingen dreigden via Dennis en Sobol, maar scoren lukte niet. Antwerp groef zich niet in in het Jan Breydelstadion, maar op het moment van de waarheid ontbrak zuiverheid in de passing. Beide teams grossierden ook in de overtredingen.

Dennis en Rodrigues zetten dat even voor het halfuur nog eens extra in de verf. Beide kemphanen mochten na wat duw- en trekwerk niet mopperen met elk geel. Ook Bölöni en Clement deelden aan de zijlijn mee in de geestdrift. Antwerp liet zich nadien ook nog gelden met forse overtredingen van Arslanagic en Haroun. De Great Old wilde op die manier voorkomen dat Club in zijn beste ritme kwam. Net voor rust kwamen er toch nog kansen voor Dennis en Vormer, maar beide teams gingen rusten bij 0-0.

Club-coach Clement kon niet helemaal tevreden zijn met de eerste helft en wisselde Dennis dan ook voor Michael Krmencik, de Tsjechische targetspits die afgelopen week de overstap maakte van Viktoria Plzen. Hij toonde zich ook meteen met een knappe run en een schot, net naast. Blauw-zwart bleef wel domineren, maar het bleek erg moeilijk grote kansen te creëren.

Aan de overzijde kwam Antwerp op het uur toch eens opzetten. Rechtsachter Buta stuitte op Mignolet. Club ging nog een versnelling hoger en Vormer miste even later dé kans op de 1-0. De Nederlander zag Buta zijn poging van de lijn werken. Bolat tikte vervolgens een vrijschop van Sobol op de lat. Club drukte en drukte en werd vijf minuten voor tijd dan toch beloond. Na een hakje van invaller Schrijvers lifte Vanaken de bal over Bolat. De Laet knikte het lobballetje nog uit het doel, maar deed dat volgens scheidsrechter Lambrecht achter de doellijn. Videobeelden konden geen uitsluitsel brengen, maar het doelpunt telde. Een verongelijkt Antwerp stortte zich in het slot nog in de aanval, maar een poging van De Laet werd gepakt door Mignolet. Het bleef 1-0.

Club behoudt zo in het klassement negen punten voorsporong op eerste achtervolger Gent, dat zaterdag met 0-2 won bij Mechelen. Antwerp volgt als derde op twaalf punten.

