Club Brugge heeft een princiepsakkoord met de Nederlandse spits Bas Dost, die overkomt van het Duitse Eintracht Frankfurt. Dat heeft blauw-zwart donderdag gemeld. De 31-jarige Dost ondertekent, als hij de medische testen met succes aflegt, een contract voor anderhalf seizoen.

Dost maakte dit seizoen in twaalf wedstrijden in de Bundesliga vier doelpunten. Vorig seizoen kwam hij in 24 optredens voor Frankfurt tot acht competitiedoelpunten. De 18-voudig Nederlands international speelde eerder voor FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, VfL Wolfsburg en Sporting Portugal.

"Bedankt voor al je inzet", schrijft Frankfurt op Twitter. "Veel succes en alle goeds in België." Dost stond nog tot de zomer van 2022 onder contract bij de Duitse club.

