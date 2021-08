Landskampioen Club Brugge heeft vandaag uitgepakt met een verrassing van formaat op transfer deadline day. Blauw-zwart haalt de Colombiaanse winger José Izquierdo, de Gouden Schoen van 2016, opnieuw naar Jan Breydel, zo maakte Club vandaag bekend.

Een transfersom moet daarvoor niet betaald worden, want de Colombiaanse woelwater zat sinds begin juni zonder club nadat zijn overeenkomst bij het Engelse Brighton & Hove Albion afgelopen was. Een verlenging zat er nooit in, want Izquierdo kende in zijn vier seizoenen in Engeland meer blessureleed dan wat anders. Ook momenteel is hij nog buiten strijd, pas over enkele maanden wordt de zesvoudige Colombiaanse international topfit verwacht. Zijn laatste wedstrijd dateert alweer van 24 april, toen kreeg hij acht minuten tegen Sheffield United, meteen zijn enige optreden van het seizoen in de hoofdmacht. In Brighton speelde Izquierdo de voorbije seizoenen meer niet, dan wel.

De Colombiaan keert op de eerste plaats terug om in een vertrouwde omgeving te revalideren van zijn kwetsuren. "Ik ben zeer blij dat Club mij deze kans geeft", vertelt Izquierdo. "Ik heb me hier altijd goed gevoeld en de faciliteiten om terug naar mijn oude niveau te groeien zijn nergens beter dan in het Belfius Basecamp. De 'Club-familie' is geen holle slogan maar iets wat ik hier echt voel. Ik zal er alles aan doen om terug op mijn oude niveau te komen en hoop op termijn mijn dankbaarheid ook op het veld in Jan Breydel te kunnen tonen."

De Engelse eersteklasser legde vier jaar geleden een slordige vijftien miljoen euro op tafel om Izquierdo los te weken in het Jan Breydelstadion, destijds een recordbedrag voor beide clubs. Izquierdo kon dan ook de nodige adelbrieven voorleggen, want met Club had hij de prijzen opgestapeld: Beker van België (2015), landstitel (2016), Supercup (2016) en in februari 2017 met de Gouden Schoen de kroon op het werk.

Na de Braziliaan Wesley Moraes is Izquierdo de tweede voormalige smaakmaker die in deze mercato terugkeert naar Brugge. Ook Wesley kende de voorbije seizoenen heel wat blessureleed in Engeland en Aston Villa hoopt dat hij in ons land zijn niveau van weleer terugvindt. De club uit Birmingham leent de 24-jarige spits, voor wie twee jaar geleden 25 miljoen euro betaald werd, tot het einde van het seizoen uit.

Ook versterking achterin: Faitout Maouassa en Jack Hendry

Landskampioen Club Brugge heeft zijn versterking achterin te pakken. Blauw-zwart plukt de 23-jarige Franse jeugdinternational Faitout Maouassa weg bij Stade Rennais, waar hij ploegmaat was van Rode Duivel Jérémy Doku. De linkerflankspeler, met reeds meer dan honderd wedstrijden in de Ligue 1 op de teller, ondertekende in Brugge een contract voor vier seizoenen, zo maakte Club dinsdag bekend.

Maouassa werd in 2016 met Frankrijk Europees kampioen bij de U19. Een jaar later maakte hij de overstap van Nancy naar het ambitieuze Rennes. Even later volgde met Jack Hendry al de tweede verdediger van de dag. De 26-jarige Schotse international komt over van KV Oostende en ondertekende bij de buren uit Brugge een contract voor vier seizoenen. Vorig seizoen werd hij door Celtic uitgeleend aan KVO, dat hem afgelopen zomer definitief overnam.

Club betaalde echter de opstapclausule, waardoor Hendry meteen kon vertrekken uit de Diaz Arena. Vorig seizoen liet hij aan de Kust een uitstekende indruk na. Club rondde ook de overgang af van de zestienjarige Noor Antonio Nusa. De flankaanvaller komt over van het Noorse Stabaek en tekende als optie voor de toekomst een contract voor drie seizoenen.

Omtrent de eventuele terugkeer van voormalig Gouden Schoen José Izquierdo naar Jan Breydel is er voorlopig nog geen witte rook. De Colombiaan zit sinds begin deze zomer zonder club.

