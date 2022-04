De landskampioen wil komende zomer werk maken van een nieuwe linksachter. Hoog op de verlanglijst staat Groningenspeler Bjorn Meijer. Club Brugge zou zelfs al een 'miljoenenbod' hebben uitgebracht.

Drie linksachters heeft Club Brugge op dit moment met Edoeard Sobol, Federico Ricca en Faitout Maouassa, maar geen enkele van de drie lijkt de club op dit moment echt te hoog in te schatten. Ricca kwam dit seizoen bijvoorbeeld nog niet aan 900 minuten en ook Maouassa, nochtans vorige zomer voor vier miljoen euro overgenomen van Stade Rennes, kwam nog maar amper in de Brugse plannen voor. Enkel Sobol kon zich dit jaar staande houden in de ploeg, al kwam hij in 2022 nog maar in drie van de twaalf wedstrijden aan de aftrap, voor een groot deel te verklaren door de oorlog in zijn vaderland. In 31 wedstrijden kwam de Oekraïner ook nog maar aan 1 goal en 3 assists.

Club Brugge is dan ook begonnen met de zoektocht naar een nieuwe linksachter en daarbij viel hun oog op Bjorn Meijer, zo meldt het Nederlandse Voetbal International. De 19-jarige Nederlander speelt sinds dit seizoen in de hoofdmacht van Groningen en kende zijn grote doorbraak pas begin januari. Waar hij voor Nieuwjaar nog 103 minuten verzamelde, stond hij in de laatste elf wedstrijden steevast in de basis. Daarin was hij ook goed voor 1 goal en 2 assists. Meijer heeft bovendien al twee caps bij Jong Oranje op de teller staan.

De steile opmars van de jonge Nederlander viel nu ook Club Brugge op. Blauw-zwart zou volgens VI ook al zijn overgegaan tot een miljoenenbod om zo de concurrentie alvast voor te zijn. Club probeerde vorig jaar ook al een linksback in Nederland te vinden, maar een bod op de talentvolle Tyrell Malacia werd toen nog geweigerd door Feyenoord.

