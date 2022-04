De transfer van Bjorn Meijer is een werelddeal voor FC Groningen, maar is hij ook een goeie zaak voor Club Brugge?

Ronduit ongelukkig. Zo werd de eerste basisplaats van Bjorn Meijer begin dit seizoen bij FC Groningen omschreven. Tijdens de rust tegen de Friese buren van SC Heerenveen haalde trainer Danny Buijs de jonge linksachter dan ook al van het veld. Daarna verdween Meijer een aantal maanden uit het vizier. Niet verwonderlijk misschien, want hij gold de jaren daarvoor ook nooit als een van de grotere talenten. Het duurde zelfs vrij lang voor hij überhaupt een jeugdcontract kreeg. Ook bij aanvang van dit seizoen was het vertrouwen in hem niet groot. Dat bleek toen FC Groningen vorige zomer nog een andere linksback kocht: Yahya Kalley. Die voldeed echter niet. Daardoor zat de Trots van het Noorden met een linksachterprobleem opgezadeld. Ook oudgediende Bart van Hintum schoot immers te kort op die positie. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus overwoog om in januari een extra linkervleugelverdediger aan te trekken.Maar toen kwam de wedstrijd tegen AZ, op 21 december. Bjorn Meijer kreeg opnieuw een kans in de basis en leverde een puntgave prestatie af, ondanks het 1-0-verlies. Het is de voorbode van een spectaculair 2022.Tijdens de winterstop maakte Bjorn Meijer zoveel indruk op coach Danny Buijs dat die van hem bombardeerde tot basisspeler. Daardoor zag Mark-Jan Fledderus uiteindelijk af van zijn voornemen om een meer ervaren linksback te halen. Sinds midden januari 2022 speelt Meijer nagenoeg alles. 'Voor een trainer is hij de ideale speler om mee te werken', aldus Buijs in Voetbal International. 'Bjorn wil leren, luisteren, staat open voor kritiek én is zelfkritisch. Door die combinatie van factoren ontwikkelt hij zich enorm en maakt hij het team sterker.'Meijer is van origine een linksback, maar kan door zijn fysieke vermogens ook als wingback de hele flank bestrijken. Hij valt op met zijn volwassen en betrouwbare verdedigende spel en draagt ook offensief zijn steentje bij. Daarbij is behalve zijn dynamiek zijn voorzet een wapen; hij leverde dit seizoen drie assists af.Op de tribunes van de Euroborg werd Meijer al voorzichtig vergeleken met Hans Hateboer, die als rechterwingback bij FC Groningen de basis legde voor een carrière bij Atalanta Bergamo en Oranje. Zo ver is Meijer nog lang niet, maar zijn ontwikkeling van het afgelopen halve seizoen is wel spectaculair te noemen. 'Bjorn heeft weinig vlieguren gemaakt, maar als hij zijn prestaties van de afgelopen maanden nog een poosje had doorgetrokken, was Club Brugge waarschijnlijk kansloos geweest', vertelt Fledderus overtuigd aan Voetbal International. 'Dat weten zij ook. Vandaar dat ze nu heel snel spijkers met koppen hebben geslagen. Voor Bjorn en ons is er daarmee een mooie transfer tot stand gekomen.'FC Groningen houdt zo miljoenen over aan een speler van wie het dat in eerste instantie niet verwacht had. Fledderus: 'We maken altijd voor de winterstop een begroting richting het komende seizoen, met daarin een aanname over waarschijnlijke inkomsten op de transfermarkt. Toen we dat een paar maanden geleden deden, stond Bjorn inderdaad niet bij onze kandidaat-vertrekkers. Deze transfer bewijst dat sommige zaken in de voetballerij gewoon niet te plannen zijn.'Meijer had bij zijn club zelfs nog steeds een jeugdcontract. Of zoals het ergens omschreven werd: een salaris 'dat vergelijkbaar is met dat van een vakkenvuller'.Bij blauw-zwart krijgt hij een loon waar ze bij FC Groningen sowieso niet aan zouden kunnen tippen. Club, dat bijna zes miljoen euro over had voor Meijer, heeft ook een plan klaarliggen waarin hij op redelijk korte termijn kan uitgroeien tot vaste linksback. 'We merkten in de gesprekken met Club Brugge al heel snel dat zij niet op directe kwaliteit kopen, maar op potentie', aldus Fledderus. 'In het geval van Bjorn wilden zij er daarom heel snel bij zijn.'Edoeard Sobol en Federico Ricca mogen zich aan een serieuze concurrent verwachten.