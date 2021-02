Club Brugge heeft woensdag in de zestiende finales van de Beker van België brandhout gemaakt van tweedenationaler Olsa Brakel. Blauw-zwart won met 6-1. Club treft in de achtste finales bekerhouder Antwerp, een heruitgave van de bekerfinale van vorig seizoen. Antwerp haalde het dinsdag met 2-1 van La Louvière, dat ook uitkomt in tweede nationale.

Club begon met een B-elftal aan de partij tegen Olsa Brakel, maar aan motivatie ontbrak het de thuisploeg niet. Vanaken - één van de weinige echte basisspelers - raakte na vier minuten in twee tijden voor Olsa-doelman Otte, 1-0. De bezoekers hadden het moeilijk, maar braken na negen minuten plots uit. Aanvoerder Haezebroeck zorgde met een knappe lob voor de verrassende 1-1. De bezoekende vreugde was groot, maar van korte duur. Badji knikte na 21 minuten de 2-1 tegen de netten.

Brakel hield nadien nog even stand, maar ging na rust kopje onder. Een eigen doelpunt van Nelis (51.) bracht de stand op 3-1 en dan ging het opeens snel. Youssouph Badji (60. en 74.) scoorde nog twee keer. Debutant Tahith Chong (69.), die zaterdag op huurbasis overkwam van Manchester United, pikte ook zijn goaltje mee. Nabil Dirar was intussen ook ingevallen. De Belgische Marokkaan werd op het einde van de wintermercato weggeplukt bij Fenerbahçe. Negen jaar na zijn vertrek in het Jan Breydelstadion vierde hij zijn terugkeer.

