Nabil Dirar (34) keert terug naar Club Brugge. De Belgisch-Marokkaanse winger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Fenerbahçe. Verder komt de Nederlandse vleugelspeler Tahith Chong (21) op huurbasis over van Manchester United. Beide spelers moeten wel nog hun medische testen afleggen. Dat meldt blauw-zwart zaterdagavond.

Dirar speelde al van 2008 tot 2012 voor Club Brugge, in 153 matchen voor de Bruggelingen was hij goed voor 19 doelpunten en 45 assists. In die periode speelde hij één seizoen samen met huidig T1 Philippe Clement. Dirar verhuisde in januari 2012 naar AS Monaco, dat hem ruim vijf jaar later verkocht aan Fenerbahçe. Dit seizoen kwam de Marokkaanse international (36 caps) in Turkije niet in actie.

Chong, die vorig seizoen nog met Manchester United in de Europa League aantrad tegen Club Brugge, werd de eerste seizoenshelft door ManU bij Werder Bremen gestald. Hij speelde 13 matchen in de Bundesliga, voornamelijk als invaller. De Nederlandse jeugdinternational werd in 2016 door Manchester United weggeplukt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Chong is na Ruud Vormer, Bas Dost, Noa Lang en Stefano Denswil de vijfde Nederlander bij de koploper in de Jupiler Pro League.

'We zijn met Club zeer ambitieus in de drie competities waarin we actief zijn', reageert Philippe Clement. 'Er komt een hele drukke periode aan, met veel wedstrijden, en in die optiek is het belangrijk om onze kern voldoende breed te houden, zeker na het vertrek van enkele spelers (Diatta verkocht aan Monaco, Dennis uitgeleend aan Keulen, nvdr.). Met Dirar en Chong halen we twee versterkingen die in principe snel inzetbaar zijn. Nabil Dirar kent het klappen van de zweep. Hij kan defensief en offensief op beide flanken uit de voeten. Bovendien kent hij het huis. In onze gesprekken gaf hij aan zeer gedreven te zijn, maar hij wil ook een rol spelen in de begeleiding van onze jongere spelers. Met Chong halen we iemand die diepgang brengt in het spel, ook zonder bal. Dat is iets wat ook Dennis en Diatta brachten. Ondanks de financieel moeilijkere coronaperiode zijn we nu voldoende gewapend voor het drukke programma.'

