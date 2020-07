Het lijkt erop dat blauw-zwart erin zal slagen de 25-jarige Braziliaanse Belg naar Brugge te halen.

Sinds zijn vertrek bij Standard twee jaar geleden is Edmilson Junior ietwat uit beeld verdwenen. Zijn prestaties in het shirt van het Qatarese Al-Duhail werden in de Belgische pers alleszins niet van dichtbij opgevolgd.

Tijdens zijn laatste maanden in Luik was hij een van de beste spelers -zoniet dé beste - geworden van het land. Met zeven doelpunten en drie assists in de play-off 1 van 2018 had de Braziliaanse Belg indruk gemaakt.

De afgelopen twee jaar zijn er heel wat pogingen geweest om hem terug te halen. Natuurlijk was er Standard, dat afgelopen winter nog hard aan de mouw van zijn oud-nummer 22 trok, maar de onderhandelingen tussen de Rouches en Al-Duhail draaiden uiteindelijk op niets uit.

Ook het Antwerp van Luciano D'Onofrio had in de winter van 2018 al een poging ondernomen om Edmilson te halen. D'Onofrio maakte de winger constant het hof en beloofde hem zelfs een toekomstige transfer naar FC Porto.

Sinds enige tijd krijgt Edmilson echter de ene telefoon na de andere van Philippe Clement, om hem te overtuigen om voor het ambitieuze Brugse project te kiezen.

Medische tests

Zijn club Al-Duhail heeft sinds midden juni de trainingen hervat, maar Edmilson is op geen enkele foto te zien die de club de laatste weken op zijn sociale mediakanalen postte. In de Golfstaat zegt men dat hij klaar zou zijn om Qatar te verlaten.

Hij droomt van een knalseizoen in België om een plaatsje te krijgen in de kern van Roberto Martínez voor het EK 2021. Bij Club Brugge krijgt hij ook de gelegenheid om zich te laten opmerken in de Champions League, nadat hij al geproefd heeft van de Aziatische versie van die competitie.

Blauw-zwart en Edmilson lijken al tot een overeenkomst gekomen te zijn, in die mate dat de medische tests van de speler al ingepland zouden zijn. Er moet dan nog wel een akkoord gevonden worden met Al-Duhail, dat waarschijnlijk niet zonder slag of stoot een van zijn sterspelers wil laten vertrekken.

Gevraagd naar een reactie ontkende Club Brugge alles.

