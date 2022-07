Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit. Hij heeft het over Club Brugge, Antwerp en Lewandowski.

Club Brugge won de supercup en trok Casper Nielsen aan.

...

Club Brugge won de supercup en trok Casper Nielsen aan.Sys: 'Terwijl het wachten is op de overgang van Charles De Ketelaere naar AC Milan. Club doet met de aanwerving van Nielsen een goeie zaak, een polyvalente middenvelder die bouwt en breekt, hij was vorig seizoen voor Union een gouden kracht.''Ondanks het verlies van De Ketelaere is Club toch weer de grote favoriet, ze hebben een zeer ruime kern. Het zal voor Carl Hoefkens als beginnend hoofdtrainer niet gemakkelijk zijn om iedereen tevreden te houden. Het was opvallend hoe driftig Hoefkens tegen KAA Gent langs de zijlijn stond te coachen, al deed hij dat eigenlijk vorig seizoen ook al.''Opmerkelijk is dat Ruud Vormer nu bij Club min of meer in ere wordt hersteld. Nieuwe trainers zorgen dikwijls voor een heel ander verhaal. Kijk naar Anderlecht waar Adrien Trebel nu door Felice Mazzu plots weer in de armen wordt gesloten. Terwijl Vincent Kompany hem niet meer nodig had.'Wat verwacht je van Antwerp dat nu met Toby Alderweireld nog een aanwinst presenteerde.Sys: 'Het is afwachten wie ze nog allemaal gaan halen. En of je uit al die namen een geheel kan smeden. Dat wordt een zeer moeilijke opgave voor Mark van Bommel, vooral ook omdat hij onder zware druk zal staan. Hij zal snel de juiste balans moeten vinden.''Los daarvan is het ook zo dat er nogal wat trainers zijn die na de voorbereidingsperiode moeten herbeginnen. Clubs hebben nog ruim vijf weken om transfers te doen. Er verandert bij wijze van spreken elke dag iets. Zo is de toekomst van Tarik Tissoudali bij KAA Gent nog steeds onduidelijk. Terwijl Hein Vanhaezebrouck de voorbije weken werkte aan automatismen tussen Tissoudali en Hugo Cuypers.'Robert Lewandowski gaat na een lange transfersoap nu toch naar Barcelona.Sys: 'Dat was te verwachten, ook al riep Oliver Kahn al een maand of twee dat Lewandowski zijn contract moest uitdoen. Hij herhaalde dat constant. Daaraan merk je nog maar eens dat je met dat soort uitspraken geen rekening moet houden. Het is allemaal bluf. Bayern krijgt nu tegen de 50 miljoen euro, maar op hetzelfde moment verliest het ook 50 doelpunten per seizoen.''Het vertrek van Lewandowski is voor de beide partijen in ieder geval de beste zaak. Het kan niet anders dan dat er bij Bayern al langer is gedacht aan een ploeg zonder Lewandowski. Mogelijkheden zijn er genoeg, zeker ook omdat trainer Julian Nagelsmann liefst met een zwervende spits speelt, omdat die volgens hem voor verdedigers moeilijker te controleren zijn. Wat dat betreft heeft hij vorig seizoen al een paar keer het systeem veranderd, om minder afhankelijk te zijn van Lewandowski.'