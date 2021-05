Dankzij een 3-3 gelijkspel op bezoek bij RSC Anderlecht donderdagavond op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in de Champions' Play-off heeft Club Brugge de zeventiende titel in de clubgeschiedenis veroverd, de tweede op rij en de derde in vier jaar.

Voor Club was het de eerste keer sinds 1978 dat een titel verlengd werd. Enkel Racing Genk, ook nu in de stand de eerste achtervolger op drie punten, kon de Brugse reeks in 2019 doorbreken.

Het was de thuisploeg die het balbezit opeiste in het openingskwartier, maar veel deed het team van Vincent Kompany - druk gesticulerend langs de zijlijn - daar niet mee.

Bij de eerste kans in de wedstrijd, en die was voor de bezoekers, was het meteen raak. Noa Lang zat sneller op het leer dan rechtsback Amir Murillo en bediende in de zestien Charles De Ketelaere. De voorzet van de belofteninternational werd uitgerekend door Hans Vanaken met de borst in doel gedevieerd: 0-1 na minder dan een kwartier.

Club zat op rozen en meer nog: het plannetje van coach Philippe Clement leek te kloppen. Vanaken was na twee duels bankzitten tegen Antwerp geprikkeld aan de aftrap verschenen. De Ketelaere was dan weer de diepste man bij Club, dat met Bas Dost op de bank zonder echte spits was gestart. Het nam de druk wat van de ketel, want die hadden de bezoekers uit West-Vlaanderen ongetwijfeld voelen toenemen in de laatste uren voor de wedstrijd, toen ze vernamen dat Racing Genk kinderlijk eenvoudig Antwerp met 4-0 opzij had gezet en daardoor in de stand was genaderd tot op twee punten. Club had in het Astridpark dus minstens een punt nodig om zich van de titel te verzekeren. Bij een nederlaag zou het zondag op de slotspeeldag een regelrechte nagelbijter worden tegen de Genkies, in een rechtstreeks duel om de landstitel.

Hans Vanaken na zijn eerste goal © Belga

Niets deed echter ook maar vermoeden dat Anderlecht in staat zou zijn om op gelijke hoogte te komen - paars-wit was gaandeweg de eerste helft meermaals aan de 0-2 ontsnapt - en dus dacht Clinton Mata dan maar een handje toe te steken. Letterlijk dan, want na dom handspel van de Angolese verdediger ging de bal terecht op de stip en Lukas Nmecha liet op slag van rusten de gelijkmaker niet liggen: 1-1 na een gedurfde panenka en Club nog steeds virtueel kampioen, al komt zo'n tegentreffer net voor de pauze altijd hard aan.

Gelijkmaker (x2)

Club bleek echter niet aangeslagen en trok na rust opnieuw richting het doel van Anderlecht-goalie Bart Verbruggen. In minuut 54 leverde dat de 1-2 op, met dezelfde hoofdrolspelers als bij het openingsdoelpunt. Een ongrijpbare De Ketelaere zette zich op rechts door en op zijn voorzet kopte Vanaken zijn tweede van de avond tegen de netten. Nauwelijks was er afgetrapt toen met Noa Lang die andere Brugse uitblinker er na knap samenspel met Ruud Vormer 1-3 van maakte en daarmee ook de laatste twijfels wegnam.

De snelle aansluitingstreffer van Nmecha (65.), ook hij mocht voor de tweede keer op het scorebord, veranderde daar niets meer aan. De gelijkmaker van Murillo werd nog afgekeurd wegens buitenspel. Diep in de toegevoegde tijd sleepte invaller Jacob Bruun Larsen alsnog een draw uit de brand.

Voor Club veranderde dat echter niets: met een gelijkspel tellen ze met nog één speeldag te gaan drie punten meer dan Genk en dus is de landstitel een feit omdat ze de reguliere competitie op de eerste plaats hebben afgesloten en ze bij een gelijke stand altijd in het voordeel zijn.

Club kan de titel zondag nog wat meer glans geven met een galawedstrijd op de slotspeeldag tegen de Genkenaars, die intussen zeker zijn van de tweede plaats en een stek in de voorrondes van de Champions League. Blauw-zwart speelt voor het vierde jaar op rij de groepsfase van het kampioenenbal.

In het andere duel bikkelen Antwerp en Anderlecht dan onderling voor de derde plaats en een stek in de Europa League.

