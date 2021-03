Club Brugge kan zondag voor de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem in de Jupiler Pro League opnieuw rekenen op middenvelder Mats Rits. Rits is hersteld van zijn coronabesmetting en vervoegde zaterdag de Brugse spelersgroep.

Coach Philippe Clement ziet zo opnieuw een sterkhouder terug bij de groep aansluiten. Eerder keerden ook Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil en Matej Mitrovic al terug na een positieve test op COVID-19, waardoor ze de dubbele confrontatie in de Europa League met Dinamo Kiev aan zich voorbij moesten laten gaan. Club ging er met een noodploeg uit in Europa en verloor donderdag ook haar kwartfinale in de Beker van België bij Standard (1-0). De focus kan nu helemaal op de competitie, waar blauw-zwart een ruime voorsprong van vijftien punten heeft op eerste achtervolger Antwerp en nog twee wedstrijden minder gespeeld.

Coach Clement kan tegen Zulte Waregem nog niet rekenen op Charles De Ketelaere en reservedoelman Ethan Horvath, die nog niet terugkeerden na hun coronabesmetting. Bas Dost is out met een hamstringblessure.

