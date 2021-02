Club Brugge kan tegen Kiev toch op Mignolet rekenen na negatieve tweede test

Club Brugge kan donderdagavond (21 uur) in het Jan Breydelstadion in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League tegen de Oekraïense vicekampioen en competitieleider Dinamo Kiev dan toch rekenen op doelman Simon Mignolet. Een nieuwe test op besmetting met het coronavirus bracht aan het licht dat de Rode Duivel negatief is. Charles De Ketelaere blijft in quarantaine.

© Belga Image

Net als vorige week voor de heenwedstrijd (1-1), toen Club al vijf spelers en de volledige trainersstaf miste vanwege een corona-uitbraak, kende blauw-zwart de afgelopen dagen een bewogen aanloop naar het duel. Woensdag bleken immers ook nog doelman Simon Mignolet en Charles De Ketelaere besmet met het coronavirus. Club liet door de UEFA een nieuwe test uitvoeren en die bleek daags nadien negatief voor de Limburger. Mignolet zit dan ook in de Club-selectie voor het belangrijke duel. 'Na de hertest door de UEFA bleek Simon Mignolet wel degelijk negatief', meldt Club op Twitter. 'Hij sluit aan bij de selectie voor de wedstrijd van vanavond. Charles De Ketelaere blijft in quarantaine.' De selectie voor #CluDyn! 🔵⚫ #UEL



