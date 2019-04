Club Brugge heeft zondag de zesde speeldag in Play-off I afgesloten met een 1-0 zege tegen Anderlecht. Club blijft na zes speeldagen tweede, op zes punten van Racing Genk.

Wesley Moraes scoorde het enige doelpunt van de partij een kwartier voor tijd. Op een corner hield doelman Thomas Didillon eerst nog wel Ruud Vormer van een doelpunt, maar vervolgens kon Wesley de bal eenvoudig binnen koppen.

Kort voor rust had Wesley ook al eens de weg naar het doel gevonden. Maar die goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. De Braziliaanse spits stond centimeters buitenspel.

In de stand volgt Brugge nog altijd op zes punten van Racing Genk, dat zaterdag met 0-1 won in Gent. Ook Antwerp, dat vrijdag met 2-1 de punten thuis hield tegen Standard, is mathematisch nog niet uitgeschakeld voor de titel.

Met nog vier speeldagen te gaan leidt Genk met 47 punten, voor Club Brugge (41), Antwerp (38), Standard (33), Anderlecht (27) en Gent (26). Standard rekent wel nog op drie punten voor de stopgezette wedstrijd tegen Anderlecht.