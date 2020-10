Club Brugge heeft zondag de topper van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League makkelijk met 3-0 gewonnen van Anderlecht. Blauw-zwart domineerde het overgrote deel van de partij en scoorde via Diatta, Vanaken en Vormer.

In de tussenstand komt Club Brugge (18 punten) voorlopig terug tot op één punt van leider Charleroi (19 punten), dat later vandaag nog de Waalse clash met Standard afwerkt. Anderlecht is zevende met 13 punten.

Club Brugge had van bij de aftrap het overwicht op Anderlecht, dat zonder Jérémy Doku (op weg naar Rennes) maar met Yari Verschaeren (hersteld van zijn coronabesmetting) en debutant Kristian Arnstad startte. Kansjes voor Kossounou en Vanaken werden niet benut, maar halverwege de eerste helft hielp de verdediging van Anderlecht een beetje. Het uitvoetballen van Vranjes liep fout, Vanaken vond vervolgens snel Diatta en die plaatste de 1-0 naast Van Crombrugge in doel.

Afgekeurd voor buitenspel

Club domineerde en miste nog enkele halve en hele mogelijkheden. De enige Anderlecht-kans kwam er na een misser van Kossounou op een voorzet van Verschaeren. Nmecha vergat echter te profiteren. Bij de pauze bleven de geblesseerde Van Crombrugge en de onzichtbare Bakkali in de kleedkamer, maar het spelpeil van de bezoekers verbeterde niet. Al in de eerste minuut legde Sambi Lokonga Vormer neer in de zestien. Vanaken faalde niet vanaf elf meter, 2-0.

Anderlecht reageerde even voorbij het uur met een reuzekans voo Tau, maar Mignolet stond pal. De aansluitingstreffer van invaller Amuzu werd afgekeurd voor buitenspel van Murillo. Tussendoor had Sambi Lokonga nog zijn tweede gele kaart gekregen. Ruud Vormer zette vier minuten in blessuretijd de kers nog op de taart voor blauw-zwart. De Brugse kapitein krulde een vrijschop mooi binnen, 3-0. Voor Vincent Kompany is het zijn eerste nederlaag als hoofdcoach.

