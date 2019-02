Club Brugge lanceert binnenkort tweede app

In Salzburg kwam een einde aan het Europese parcours van Club Brugge, dat komende zomer, bij de afronding van het nieuwe boekjaar, allicht uitstekende cijfers zal kunnen voorleggen. Blauw-zwart sloot het vorige, dat eindigde op 30 juni, af met een bedrijfswinst van 483.894 euro. Daarmee eindigde het voor de vierde keer op rij in de positieve cijfers. Het huidige lijkt die trend verder te zetten. Een deel van de centen worden geïnvesteerd in de bouw van een nieuw oefencomplex in Westkapelle. Dat wordt deze zomer in gebruik genomen.

CEO Vincent Mannaert in Sport/Voetbalmagazine: "Na een paar jaar van noodzakelijke investeringen, zowel sportief als infrastructureel, wat ik altijd zaaien om te oogsten noem, mogen we zeggen dat financieel en sportief resultaten geboekt worden. De omzet is gegroeid en sportief zijn we resultaten blijven halen."

Dat is minder evident dan het klinkt. Je bent immers afhankelijk van je infrastructuur (beperkt in zijn mogelijkheden) en van het aantal affiches (ongeveer dertig thuiswedstrijden per seizoen). Daarom is Club de voorbije jaren meer gaan inzetten op het CRM-verhaal (Customer Relationship Management). Digitalisering, sociale media, enzovoort. De fysieke contacten met de klanten, de fans, zijn beperkt, wat wedstrijden betreft. Via digitale weg is veel meer mogelijk. In het stadion kan Club om de twee weken pakweg 30.000 mensen bereiken. Via de digitale weg op elk moment een half miljoen fans.

Binnen afzienbare tijd wordt een nieuwe app gelanceerd, de tweede al. Via die weg kunnen sponsors hun boodschappen kwijt, en supporters aan meer informatie raken. Handige tips over de werking binnen het stadion, maar ook informatie over de prestaties van spelers op het veld. De spelersstatistieken waarover de Pro League nu al beschikt en die ze de clubs bezorgt na een wedstrijden, zullen binnenkort in real time beschikbaar zijn. Club is van plan ze in de app te integreren. Op die manier kunnen fans zelf nog beter kunnen beoordelen of een wissel van, bijvoorbeeld hun aanvoerder, terecht is of niet...