Naar aanleiding van de World Hearing Day heeft Club Brugge een nieuwe fanclub opgericht. De 'Deaf Club Brugge Fans' richt zich specifiek op dove of slechthorende supporters van de West-Vlaamse club. Blauw-zwart wil daarmee het voetbal toegankelijker maken voor mensen met een auditieve beperking.

De oprichting kwam er op vraag van een vijftal Club Brugge-fans die doof of slechthorend zijn. 'We zijn begonnen als een vriendengroep van dove fans die samen naar de matchen van Club Brugge gingen', vertelt Tim Landuyt, een van de bestuurders van 'Deaf Club Brugge Fans'. 'Net zoals andere fans beleven wij het voetbal met volle passie. Onze groep is ondertussen al uitgegroeid tot meer dan 70 Clubfans die doof of slechthorend zijn. Maar er zijn ongetwijfeld nog heel wat dove fans die we nog niet kennen. Met deze erkenning als een officiële fanclub van Club Brugge zullen we ongetwijfeld heel wat extra fans bereiken.'

'De doelstelling van onze Foundation is om een open en toegankelijke club te zijn', klinkt het bij Peter Gheysen, Head of Foundation & Disability Access Officer bij Club Brugge. 'De ondersteuning en erkenning van 'Deaf Club Brugge Fans' als nieuwe fanclub zal hier zeker aan bijdragen. Binnen de plannen van het nieuwe Clubstadion is reeds heel wat voorzien om ook op vlak van toegankelijkheid de hoogste kwaliteitsnorm te halen. We zijn dan ook verheugd dat deze fanclub ons kan bijstaan met de nodige ervaring en expertise om ook voor dove en slechthorenden fans de voetbalbeleving bij Club Brugge te verbeteren in het huidige en het nieuwe stadion.'

En ook voor blinde of slechtziende fans probeert Club de beleving aangenamer te maken. De West-Vlaamse club gaat elke thuiswedstrijd van een gedetailleerde audiodescriptie door opgeleide commentatoren voorzien. Zo kunnen mensen met een visuele beperking live mee genieten via een koptelefoontje.

