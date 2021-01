Club Brugge leent zijn Nigeriaanse winger Emmanuel Dennis tot eind dit seizoen - zonder aankoopoptie - uit aan de Duitse eersteklasser FC Köln, zo maakten beide clubs maandag bekend.

De intussen 23-jarige Emmanuel Bonaventure Dennis is de Bruggeling die het voorbije jaar het vaakst met een transfer in verband werd gebracht. Nadat hij in de zomer van 2017 overgenomen werd van het Oekraïense Zorha Luhansk toonde Dennis vrijwel meteen zijn potentieel in het Jan Breydelstadion en vorig seizoen was hij een van de uitblinkers in het team dat uiteindelijk de titel pakte, met ook nog uitschieters in de Champions League. Dennis' transferwaarde schoot daardoor pijlsnel richting zeventien miljoen euro, maar onder meer vanwege de coronapandemie bleef een degelijk bod afgelopen zomer uit en dit seizoen presteert hij heel wat minder.

Daarnaast waren er ook wat strubbelingen, zoals die keer toen de Nigeriaan ophef veroorzaakte omtrent een plaats op de bus voor de afreis naar Borussia Dortmund. Van coach Philippe Clement mocht hij prompt thuisblijven. Ook op persoonlijk vlak beleefde hij donkere dagen: vorige maand kreeg hij immers te horen dat zijn oudere broer eind november tijdens een zeilrace om het leven was gekomen in Lagos. Dat alles samen maakt dat Dennis dit seizoen niet verder kwam dan dertien wedstrijden voor Club, in alle competities samen. Daarin liet hij slechts één doelpunt - een belangrijke treffer tegen Zenit in de Champions League - en drie assists noteren. Sinds begin december kwam hij niet meer in actie voor blauw-zwart.

Nu de inkomende transfers van Noa Lang en Bas Dost twee schoten in de roos blijken te zijn en de ontbolstering van Charles De Ketelaere zich steeds verder doorzet, besloot Club het aanvallende compartiment wat af te slanken. Zo mocht Michael Krmencik op uitleenbeurt naar Griekenland en werd Siebe Schrijvers een definitieve transfer naar OHL gegund. Goudhaantje Krépin Diatta werd vorige week voor twintig miljoen euro verkocht aan AS Monaco, zodat het voorin wat minder drummen wordt.

In tegenstelling tot Diatta, voordien vaak in één adem genoemd met Dennis, kwam er voor de Nigeriaan geen droombestemming uit de bus. Het Keulen van onze landgenoot Sebastiaan Bornauw staat na achttien speeldagen pas op de op twee na laatste plaats in de Bundesliga, een stek waarbij er aan het einde van het seizoen barrages afgewerkt moeten worden. Zondagavond werd er op bezoek bij Hoffenheim nog met 3-0 verloren.

Dennis krijgt in Keulen rugnummer 43.

