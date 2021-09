Club Brugge heeft vrijdag de openingsmatch van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-0 gewonnen tegen KV Oostende, dat meer dan een helft met tien man speelde. De landskampioen herpakte zich zo na de 6-1 pandoering tegen AA Gent op de vorige speeldag.

De Bruggelingen domineerden het wedstrijdbegin. Noa Lang opende na 23 minuten de score. Nieuwkomer Kama Sowah lanceerde met een knappe pass de Nederlander, die het leer over Hubert binnen prikte. Iets voorbij het halfuur was er een knappe reflex van Mignolet nodig om Gueye na een hoekschop van de 1-1 te houden.

KV Oostende-aanwinst Steven Fortes bracht zijn ploeg vlak voor rust in een netelige situatie. Op aangeven van de VAR kreeg de verdediger een tweede gele kaart omdat hij Lang tegen de grond had gewerkt.

Met een man minder diende zich een zware tweede helft aan voor de bezoekers. Een pegel van Hans Vanaken van aan de rand van de zestienmeter vloog net boven de lat. In de 56e minuut was het dan toch prijs voor de Rode Duivel. Hij rondde een mooie aanval in één tijd af: 2-0.

Even later was De Ketelaere dicht bij de 3-0, Jäkel blokte zijn schot. Club Brugge morste met de kansen, maar met zijn tweede van de avond deed Lang dan toch nog de netten trillen in de 80e minuut. Vanaken sneed door de verdediging van KVO, Lang trapte van dichtbij binnen. Hubert bracht redding op een poging van Rits, waardoor de score niet zwaarder uitviel voor de kustploeg. De 4-0 van Dost werd nog afgekeurd vanwege buitenspel.

Met 14 punten klimt Club Brugge voorlopig naar de leidersplaats. Woensdag ontvangt het team van Philippe Clement PSG op de eerste speeldag in de Champions League. KVO, dat een derde opeenvolgende nederlaag leed, is negende met negen punten.

