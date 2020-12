De Nederlandse spits Bas Dost kan de nieuwe spits van Club Brugge worden. Volgens het Nederlandse AD zou de speler van Eintracht Frankfurt al een persoonlijk akkoord gevonden hebben met de landskampioen.

Het mag geen verrassing genoemd worden dat Club Brugge op zoek is naar een nieuwe diepe spits. De huidige spelers waar coach Philippe Clement uit kan kiezen, met Michael Krmencik, David Okereke en Youssouph Badji, voldoen voorlopig niet. Momenteel staat de jonge Charles De Ketelaere dan ook voorin, waar hij steeds meer zijn streng weet te trekken.

Nu zou de Nederlander Bas Dost dus onderweg zijn naar de landskampioen. In de zomer was er al sprake van een transfer, maar dat ging uiteindelijk niet door. Club haalde toen wel een andere Nederlander met Noa Lang van Ajax. Volgens het Nederlandse AD zou de transfer zelfs al zo goed als rond zijn tussen blauw-zwart en Eintracht Frankfurt, de huidige werkgever van Dost. Enkel een akkoord tussen beide clubs staat een transfer nog in de weg. Voor Dost zou er een contract van 1,5 jaar klaar liggen in Brugge.

Club zou voor de 31-jarige spits al de zevende club in zijn carrière worden. Dost begon die in eigen land bij FC Emmen, Heracles en Heerenveen, waar hij na een boerenjaar in 2012 (topschutter in de Eredivisie met 32 goals) naar het Duitse Wolfsburg trok. Daar vormde hij een dodelijk duo met Kevin De Bruyne en won hij in 2015 de Duitse beker.

Na vier seizoenen bij de Volkswagenclub verkaste de trefzekere spits uiteindelijk naar Sporting in Portugal, waar hij in 127 duels 93 keer wist te scoren. Zijn sterke prestaties maar ook de onrust bij de Portugese topclub dreef hem in 2019 terug naar Duitsland, deze keer bij Eintracht Frankfurt. Daar kwam hij vorig seizoen aan 10 goals in 32 wedstrijden, maar de club wist zich niet te plaatsen voor Europa. En ook dit seizoen staat Frankfurt pas negende.

'Hij stond van meet af aan open voor een overgang naar België', klinkt het bij AD. 'Niet in de laatste plaats omdat Club Brugge, in tegenstelling tot Eintracht Frankfurt, ook Europees voetbal speelt. Met zijn landgenoten Ruud Vormer en Noa Lang is Dost straks na de winterstop actief in de Europa League. Bovendien kan hij met koploper van de Belgische Jupiler Pro League een serieuze gooi doen naar het behalen van zijn eerste landstitel.'

Het mag geen verrassing genoemd worden dat Club Brugge op zoek is naar een nieuwe diepe spits. De huidige spelers waar coach Philippe Clement uit kan kiezen, met Michael Krmencik, David Okereke en Youssouph Badji, voldoen voorlopig niet. Momenteel staat de jonge Charles De Ketelaere dan ook voorin, waar hij steeds meer zijn streng weet te trekken.Nu zou de Nederlander Bas Dost dus onderweg zijn naar de landskampioen. In de zomer was er al sprake van een transfer, maar dat ging uiteindelijk niet door. Club haalde toen wel een andere Nederlander met Noa Lang van Ajax. Volgens het Nederlandse AD zou de transfer zelfs al zo goed als rond zijn tussen blauw-zwart en Eintracht Frankfurt, de huidige werkgever van Dost. Enkel een akkoord tussen beide clubs staat een transfer nog in de weg. Voor Dost zou er een contract van 1,5 jaar klaar liggen in Brugge.Club zou voor de 31-jarige spits al de zevende club in zijn carrière worden. Dost begon die in eigen land bij FC Emmen, Heracles en Heerenveen, waar hij na een boerenjaar in 2012 (topschutter in de Eredivisie met 32 goals) naar het Duitse Wolfsburg trok. Daar vormde hij een dodelijk duo met Kevin De Bruyne en won hij in 2015 de Duitse beker. Na vier seizoenen bij de Volkswagenclub verkaste de trefzekere spits uiteindelijk naar Sporting in Portugal, waar hij in 127 duels 93 keer wist te scoren. Zijn sterke prestaties maar ook de onrust bij de Portugese topclub dreef hem in 2019 terug naar Duitsland, deze keer bij Eintracht Frankfurt. Daar kwam hij vorig seizoen aan 10 goals in 32 wedstrijden, maar de club wist zich niet te plaatsen voor Europa. En ook dit seizoen staat Frankfurt pas negende. 'Hij stond van meet af aan open voor een overgang naar België', klinkt het bij AD. 'Niet in de laatste plaats omdat Club Brugge, in tegenstelling tot Eintracht Frankfurt, ook Europees voetbal speelt. Met zijn landgenoten Ruud Vormer en Noa Lang is Dost straks na de winterstop actief in de Europa League. Bovendien kan hij met koploper van de Belgische Jupiler Pro League een serieuze gooi doen naar het behalen van zijn eerste landstitel.'