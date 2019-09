Club Brugge heeft vanmiddag haar eerste zomertransferoverzicht openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat blauw-zwart deze zomer voorlopig zo een 24 miljoen euro winst maakte.

Nog eind vorig seizoen maakte Club Brugge haar Code of Ethics bekend. De man die ervoor moet instaan dat deze code gerespecteerd en nageleefd wordt is de nieuwe Compliance Manager Arthur Lesaffre. Hij stelde nu ook zijn eerste publicatie voor op de site van blauw-zwart. Het gaat om een overzicht van alle transfers die Club deze zomer deed (zowel in- als uitgaand) en ook via welke tussenpersonen deze werden afgerond.

Club Brugge kocht deze zomer volgens het overzicht 9 nieuwe spelers aan (waarvan 1 vrije speler) en betaalde 27.443.582 voor onder meer David Okereke (La Spezia), Simon Mignolet (Liverpool), Simon Deli (Slavia Praag) en Federico Ricca (Malaga). Mbaye Diagne (Galatasaray), Percy Tau (Brighton) en Eduard Sobol (Shakhtar Donetsk) werden gehuurd. Voor hen werd in totaal 3.626.315 euro betaald, wat in totaal dan neerkomt op zo'n 31 miljoen euro.

Aan de inkomstzijde zijn vooral de transfers van Wesley en Marvelous Nakamba naar Aston Villa en Arnaut Danjuma naar Bournemouth van groot belang. In totaal vertrokken deze zomer 25 spelers (zowel definitief als verhuurd) en daar kregen de West-Vlamingen net geen 55 miljoen euro voor.

Zo maakte Club deze zomer zo een 24 miljoen euro winst. Deze bedragen kunnen binnenkort nog wel veranderen want het gaat enkel om de sommen die gegarandeerd zijn, de eventuele bonussen worden pas in rekening gebracht wanneer deze gerealiseerd zijn.

Het is de bedoeling dat dit rapport telkens vier weken na de transferperiode bekend gemaakt wordt.

De publicatie kan je hier terugvinden.