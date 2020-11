Hoofdredacteur Jacques Sys heeft het in zijn wekelijkse terugblik op het voetbalweekend over de woedeuitbarsting van Clement, de verrassing bij Genk en de toenemende besmettingen in het Belgisch voetbal.

Club Brugge speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en na afloop was Philippe Clement woedend over de instelling van zijn spelers.Jacques Sys: 'De laatste maanden is er met veel lof over Club Brugge geschreven. Op en naast het veld leek er voor hen in dit land geen concurrentie meer te zijn. Dan bestaat het gevaar dat al dat gejubel zich op de een of andere manier op de ploeg overzet en dat je zo'n wedstrijd als die tegen KV Mechelen begint met een aura van onaantastbaarheid. Alleen is dat in wezen niet eigen aan Club Brugge.'Dat Club het moeilijk heeft in thuiswedstrijden zonder publiek mag geen verontschuldiging zijn. Club heeft in die zinderende sfeer wel voor fantastische prestaties gezorgd, maar het moet zich schikken in een realiteit die nog een hele tijd kan duren. En het mag zich nu vooral niet overschatten. De wedstrijd tegen Borussia Dortmund is een ideale gelegenheid om een en ander recht te zetten. De concentratie zal er gegarandeerd zijn.'Jess Thorup verbaast door na anderhalve maand bij KRC Genk zelf op te stappen.Sys: 'Er staat kennelijk een clausule in zijn contract, dus in wezen doet hij niets verkeerds. Maar netjes komt het natuurlijk niet over, vooral niet als je zelf zo koketteert met bepaalde waarden. Al zullen er wel bepaalde familiale achtergronden meespelen: zijn familie bleef al tijdens zijn periode in Gent in Denemarken, als je dan plots de kans krijgt op dichter bij huis te gaan werken.'Je kan niet zeggen dat Genk onder Thorup beter is gaan voetballen. Het verschil met Hannes Wolf is dat er meer punten werden gepakt en er naar de spelers toe meer duidelijkheid was. Er stond nu een basis waarop kon gewerkt worden. Er wordt altijd moeilijk gedaan als een trainer zelf opstapt, veel moeilijker dan over een trainer die zelf op straat wordt gegooid. Trainers zijn eenzame mensen, wegwerpartikelen die bij het vuilnis worden gezet als het minder loopt. Dan mogen ze, zo hoor je, ook eens aan zichzelf denken. Het is een beetje dubbel. Iemand die een contract tekent, zou dat eigenlijk moeten uitdoen. Alleen gaat het er in het voetbal heel anders aan toe. KRC Genk zit nu met een probleem, maar hebben zij destijds zelf niet Philippe Clement bij Waasland-Beveren weggehaald?Intussen dreigen de besmettingen ook in het voetbal toe te nemen. En komen er wellicht nog meer afgelastingen.Sys: 'Sommigen vrezen voor een horrorscenario: dat de competitie op een gegeven moment weer stilgezet wordt. Dan kom je in de problemen met de kalender en is het niet onmogelijk dat je, net zoals vorig seizoen, een competitie moet afwerken zonder play-offs.'Problemen met de kalender zijn er al zeker in het amateurvoetbal, los van het feit dat de situatie van vele clubs steeds nijpender wordt. Die wedstijden inhalen betekent dat je het spelschema barstensvol moet steken. Zonder winterstop. Hoe meer wedstijden, hoe hoger de belasting en hoe groter het gevaar op blessures. Zeker in het amateurvoetbal waarin je moeilijk kan roteren.'