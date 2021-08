Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalweekend.

Club Brugge gaf een ontluisterende prestatie weg op KAA Gent. Dat is nog maar zelden gebeurd in de Belgische competitie.

...

Club Brugge gaf een ontluisterende prestatie weg op KAA Gent. Dat is nog maar zelden gebeurd in de Belgische competitie.'De manier waarop ze werden weggespeeld was echt pijnlijk. Club liet zich in haast alle duels aftroeven, er zat totaal geen spirit in de ploeg. Club lijkt hoog boven iedereen uit te zweven en die voorsprong tegenover de concurrentie zal nu niet meteen smelten, maar je moet natuurlijk wel bij de zaak blijven. Blauw-zwart is altijd een vat geweest vol inzet en karakter, een collectief blok met een unieke band van solidariteit. Dat zit verankerd in de ziel van de vereniging en die ziel mag Club niet verliezen. Ook niet in het huidige tijdsbeeld. 'Misschien is het ergens goed dat Club in deze fase van het seizoen zo'n opdoffer kreeg. Het kan zich nu in alle rust bezinnen. Dat soort uitschuivers zijn er in het verleden nog geweest, zelfs in de glorierijke periode van Ernst Happel werd er eens met 6-1 op Anderlecht verloren. De vraag is: hoe ga je daarmee om? Club is al vaker met een lakse instelling aan een wedstrijd begonnen. Maar op een gegeven moment zag je wel een reactie. Die bleef nu uit. Vooral dat was onrustwekkend.'Het doet allemaal natuurlijk geen afbreuk aan de verdienste van KAA Gent. De score was niet eens overdreven. Voor het voetbal is het alleen maar goed dat KAA Gent zich weer bij de top aansluit. En dat er weer rust komt in de ploeg. En vertrouwen van de supporters. De sfeer was zondag niet eens zo overweldigend na die zege. Maar het stadion zat natuurlijk niet vol.'Anderlecht blijft maar aanmodderen. Europees uitgeschakeld na een belabberde prestatie op Vitesse, zondag weer verloren op KRC Genk.'Al zat er daar wel progressie in het spel en verdienden ze niet te verliezen. Maar de ploeg mist stabiliteit. Er staat niet altijd een blok op het veld, zeker niet bij balverlies. En dan moet je toch naar de trainer kijken. Het is als ex-topvoetballer niet gemakkelijk om trainer te worden omdat het gevaar bestaat dat je je eigen normen bij je spelers legt. Toen Arie Haan trainer van Anderlecht werd, zei hij dat een aantal spelers het abc van het voetbal niet kenden. Omdat ze dingen die hij vanzelfsprekend vond niet beheersten. Maar je moet je dan wel anders gaan opstellen. Dat gebeurt kennelijk te weinig. Landry Dimata zei een paar weken geleden in Sport/Voetbalmagazine dat iedereen zich maar aan de denkbeelden van Kompany moet aanpassen. Maar wat als je dingen vraagt die spelers niet kunnen uitvoeren?'Kompany weet dat een andere trainer dan hij al lang ontslagen zou zijn. Maar daar is hij niet mee bezig. Hij gelooft in zichzelf en trok zich op aan de wedstrijd in Genk. Niemand in de club zal hem ook tegenspreken. Kompany kent het voetbal natuurlijk door en door, maar hij moet er nu wel voor zorgen dat de vonk blijft overslaan. En dat er een einde komt aan dat wat hij al zo lang 'het proces' noemt.'Zes speeldagen ver is deze competitie en Union staat weer op kop.'Dat is heel mooi. Door het voetbal dat ze spelen, vrij en blij, onbekommerd en ongeremd, maar ook door de hele beleving in en rond het Dudenpark. Voetbal in een volkswijk, weinig politie, deze club ademt in en buiten het stadion nostalgie uit. En dat is een verademing in deze tijden.'