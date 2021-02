Noa Lang reist niet mee met de selectie van Club Brugge naar Oekraïne voor het Europa League-duel van donderdagavond tegen Dynamo Kiev. Blauw-zwart bevestigt daags voor de match dat de 21-jarige Nederlandse winger, dé speler in vorm bij de kampioen, niet mee op het vliegtuig stapt.

Club mist naast Lang ook Hans Vanaken, Matej Mitrovic en Stefano Denswil. Zij testten alledrie positief op het coronavirus, net als de volledige trainersstaf inclusief coach Philippe Clement. Rik de Mil, trainer van de beloften, en zijn assistent Tim Smolders zullen het team coachen.

De reden voor het forfait van Lang meldde Club niet. Hij had naar verluidt wel symptomen maar testte negatief. In de 22-koppige selectie is voor het eerst plaats voor Ibrahima Fofana en Mathis Servais. Voor Arne Engels wordt het zijn eerste Europesse trip. Ook de geschorste Eduard Sobol trekt mee naar zijn thuisland Oekraïne.

Club Brugge speelt donderdagavond op het veld van Dynamo Kiev zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League. De return wordt volgende week donderdag (25 februari) in Jan Breydel afgewerkt.

