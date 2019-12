Club Brugge heeft met moeite de kwartfinale van de Croky Cup bereikt. Ook Standard, Zulte-Waregem, Kortrijk, Charleroi en Union overleefden de achtste finales van de Beker van België.

Club Brugge versloeg Oostende in een strafschoppenreeks met 2-4. Na 90 minuten en verlengingen was het 1-1.

Oostende kende een droomstart en kwam al na drie minuten op voorsprong. Mats Rits zette een tackle in op de diepgestuurde Andrew Hjulsager, waardoor de bal voor de voeten van Idrissa Sylla kwam, die maar af te werken had. Club zocht naar de gelijkmaker, maar kwam, buiten een afgeweken voorzet van Krépin Diatta die op de lat belandde, niet aan veel kansen in de eerste helft.

In de tweede helft voerden de bezoekers de druk op en na 73 minuten kon Diatta, die een twintig minuten eerder alweer de lat had getroffen, nu wel scoren op assist van Loïs Openda. Twee minuten later ging het van kwaad naar erger voor Oostende. Yaya Sané moest met rood van het veld na een wilde tackle op Openda. Bijna stond het meteen 1-2, want Simon Deli kopte in de daaruit resulterende vrije trap van dichtbij op de lat. Toch hield Oostende nog vol en lukte het Club niet om penalty's te vermijden.

Daarin trok de competitieleider alsnog aan het langste eind, met dank aan Simon Mignolet, die twee elfmeters stopte. De doelman van de Rode Duivels belette Renato Neto en Logan Ndenbe het scoren.

Standard wint eenvoudig

Eersteamateurploeg Rebecquoise kon zijn stunt tegen Cercle Brugge niet herhalen tegen Standard. De Rouches wonnen eenvoudig met 3-0. Aleksandar Boljevic opende na 24 minuten de score voor de thuisploeg en werd kort daarna neergehaald in het strafschopgebied. Duje Cop liet echter na om de score te verdubbelen. De Kroaat maakte zijn misser goed in de tweede helft (59.) en Collins Fai zorgde nog voor een 3-0 eindscore (67.).

Zulte Waregem kende thuis even weinig moeite met Sint-Truiden. Essevee won met 3-0 mede dankzij een vroege rode kaart van Pol Garcia in de negende minuut. Omar Govea scoorde twee keer (14. en 57.) en ook Gianni Bruno trof raak (73.)

Het duel tussen Kortrijk en Eupen eindigde met 2-1 in het voordeel van Kortrijk. De West-Vlamingen kwamen dankzij een doelpunt van Sulayman Marreh eerst nog op achterstand (15.), maar keerden de situatie in twee minuten om via een penaltydoelpunt van Ilombe Mboyo (66.) en een owngoal van Saeid Ezatolahi (68.).

Ook Charleroi heeft zich woensdagavond voor de kwartfinales van de Croky Cup geplaatst. Een laat doelpunt van Massimo Bruno was voldoende voor de Carolo's. De wedstrijd stelde zwaar teleur en over negentig minuten werden er amper doelpogingen geregistreerd. Verlengingen leken in de maak, maar in de 84e minuut lukte het Charleroi plots wel. Bruno bezorgde de Buffalo's een koude douche met een mooi geplaatste bal.

Union haalde het van Westerlo met penalty's (4-1) na een 0-0 score. De ploegen slaagden er in 120 minuten speeltijd niet in om afstand van elkaar te nemen. In de strafschoppenreeks toonde de thuisploeg zich koelbloediger en won het, met dank aan missers van Lukas Van Eenoo en Gilles Dewaele.