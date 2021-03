Club Brugge voert bij de beursgang een dubbel stemrecht in voor de historische eigenaars. Dat blijkt uit de informatiebundel van de beursgang, zo schrijft de krant De Tijd vandaag.

Wie langer dan twee jaar aandeelhouder is van de voetbalclub beschikt daardoor per aandeel over twee stemmen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de groep rond voorzitter Bart Verhaeghe.

Histo­rische aandeelhouders kunnen zo blijven wegen op strategische beslissingen als kapitaalverhogingen en -verminderingen enzovoorts, zelfs als hun belang onder de drempel van 50 procent zakt.

Club Brugge is volgens experts het eerste Belgische bedrijf dat zo'n dubbel stemrecht invoert bij een beursgang, dixit de zakenkrant. Ook beursgenoteerde bedrijven als Tessenderlo, Picanol, IBA en GBL voerden het al in.

De landskampioen trekt op 26 maart onder de naam 'CLUB' naar de Brusselse beurs tegen 17,5 à 22,5 euro per aandeel. Die vork waardeert Club Brugge op maximaal 258 miljoen euro, een stuk minder dan de prijs waartegen bankiers de club in de markt zetten.

De aandeelhoudersgroep rond Bart Verhaeghe zal bij de beursgang tussen 30 en 40 procent van de Club­aandelen verkopen. Hun gezamenlijk belang zal dalen naar 53,6 à 66 procent.

